LINE承認了！母公司伺服器遭網攻　逾40萬筆資料外洩台灣約近百筆

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日本LINE針對資料外洩事件已經發出緊急公告，這波包含用戶、合作夥伴、職員等資料遭到外洩。目前已阻斷外部關係企業系統存取伺服器。同時為了拉回用戶信心，官方表示，截至11月27日為止，並沒有再次收到第二次的舉報，希望用戶放心使用。LINE針對網攻事件進行說明，內文提到，因關係企業 NAVER Cloud Corporation 與 LY Corporation 在韓國的外包廠商中，有某一職員的電腦感染惡意軟體，因而導致此次事件。截至今年10月9日有第三方透過 NAVER Cloud Corporation 系統未經授權的存取，於10月17日偵測出可疑的系統存取並進一步分析狀況，於10月27日判定有高機率發生來自外部的未經授權存取。正採取應對措施以釐清事件全貌並防止擴散，也已依法向相關政府部會和機關通報。
在公告的說明，也明確的統計目前受影響的用戶數。截至11月27日為止，確認外洩或可能外洩統計如下：
📍30萬2569 筆關於用戶之個人資料。
📍8萬6105 筆關於合作夥伴及其他行號之個人資料，例如合作夥伴之電子郵件地址等。
📍5萬1353 筆關於職員和其他人員之個人資料，例如姓名、員工編號、電子郵件地址等。
受影響的用戶會由官方個別通知，已採取必要措施，例如阻斷外部存取，因此相關用戶無需採取任何動作，但需要謹慎提防偽冒 LY Corporation 所發送之詐騙訊息，或可能發生的釣魚連結。