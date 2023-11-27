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LINE承認了！母公司伺服器遭網攻　逾40萬筆資料外洩台灣約近百筆

▲LINE今(27)稍早緊急發出公告，確定母公司伺服器遭網攻，據統計有逾40萬筆資料外洩，台灣的部分，據官方統計約近百筆受到影響。（圖／記者陳明中攝）
▲LINE今(27)稍早緊急發出公告，確定母公司伺服器遭網攻，據統計有逾40萬筆資料外洩，台灣的部分，據官方統計約近百筆受到影響。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

快檢查LINE！已經改公司名稱為LY Corporation的LINE，今（27）日稍早日方緊急發出公告，LY Corporation伺服器遭受網路攻擊，LINE的用戶資訊等有超過40萬筆個資可能外洩，台灣部分，根據LINE台灣官方向《NOWnews》表示，初步統計約在100位以內的用戶在這波的外洩名單內，且LINE指稱外洩的資料為「使用行為」，舉例說明像是用戶幾點通話、使用過哪些貼圖，同時保證外洩資料不包含銀行帳號、信用卡號、或聊天內容。

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日本LINE針對資料外洩事件已經發出緊急公告，這波包含用戶、合作夥伴、職員等資料遭到外洩。目前已阻斷外部關係企業系統存取伺服器。同時為了拉回用戶信心，官方表示，截至11月27日為止，並沒有再次收到第二次的舉報，希望用戶放心使用。LINE針對網攻事件進行說明，內文提到，因關係企業 NAVER Cloud Corporation 與 LY Corporation 在韓國的外包廠商中，有某一職員的電腦感染惡意軟體，因而導致此次事件。截至今年10月9日有第三方透過 NAVER Cloud Corporation 系統未經授權的存取，於10月17日偵測出可疑的系統存取並進一步分析狀況，於10月27日判定有高機率發生來自外部的未經授權存取。正採取應對措施以釐清事件全貌並防止擴散，也已依法向相關政府部會和機關通報。

▲LINE關係企業 NAVER Cloud Corporation 與 LY Corporation 於韓國採用之外包廠商，某一職員的電腦感染惡意軟體因而導致40萬用戶資料遭竊。（圖／翻攝官網）
▲LINE關係企業 NAVER Cloud Corporation 與 LY Corporation 於韓國採用之外包廠商，某一職員的電腦感染惡意軟體因而導致40萬用戶資料遭竊。（圖／翻攝官網）
在公告的說明，也明確的統計目前受影響的用戶數。截至11月27日為止，確認外洩或可能外洩統計如下：

📍30萬2569 筆關於用戶之個人資料。
📍8萬6105 筆關於合作夥伴及其他行號之個人資料，例如合作夥伴之電子郵件地址等。
📍5萬1353 筆關於職員和其他人員之個人資料，例如姓名、員工編號、電子郵件地址等。

受影響的用戶會由官方個別通知，已採取必要措施，例如阻斷外部存取，因此相關用戶無需採取任何動作，但需要謹慎提防偽冒 LY Corporation 所發送之詐騙訊息，或可能發生的釣魚連結。

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