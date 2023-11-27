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隨身帶鋼珠彈衝鋒槍！桃園通緝男狂飆逃逸　落網連喊「對不起」

▲警方在楊男車找到鋼珠彈衝鋒槍。（圖／翻攝畫面）
▲警方在楊男車找到鋼珠彈衝鋒槍。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

桃園警方今（27）日巡邏時，發現一名楊姓通緝犯（31歲）正在力行路上停等紅燈，遂立刻上前攔車，不料楊男見狀竟猛踩油門在市區飛車逃逸，所幸最終警員利用車陣順利將其逮捕，並在車內起出鋼珠彈衝鋒槍等物，楊男落網時還嚇到連連大喊「對不起」，全案已依法送辦。

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據了解，楊男身揹毒品、竊盜、槍砲及侵占等4案通緝，先前警方就曾獲報他有攜帶武器的習慣，因此今天上午警方發現對方後，隨即通報支援攔截圍捕，過程中楊男在市區中橫衝直撞，所幸尾隨在後的警員第一時間呼叫路口交通指揮人員攔下車流，順利讓他陷入車陣中動彈不得。

楊男面對大批警力遭拉下車時，嘴後還連聲大喊「我下車！對不起」，事後他向警方供稱，因與人結怨怕在路上被尋仇，所以才會找友人借鋼珠彈衝鋒槍防身，目前警方已將槍械送檢釐清是否有殺傷力，全案也依法解送歸案。

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