張艾嘉愛子周六迎娶超模！曝相戀7年祕辛 夫妻互動像太陽般溫暖
金馬影后張艾嘉的33歲獨子王令塵（Oscar），周六（2日）即將迎娶相戀7年的超模女友游天翼，在香港舉辦盛大婚禮，由於他交友廣闊，與周杰倫、陳柏霖、彭于晏、潘瑋柏都是好友，現場必定星光雲集，王令塵也難得接受大陸媒體專訪，揭露夫妻戀愛始末，形容彼此一個像日出般溫暖，一個像夕陽般和煦，相處非常和諧，所以決定攜手共度餘生。
記者江芷稜／綜合報導
據《新視線》報導，王令塵在一場朋友間的上海聚會，結識了身高178公分的超模游天翼，因而展開了交往，身為設計師、藝術家的多重身分，彼此工作都很忙碌，只能以異地戀模式相處，珍惜每次見面的時光，王令塵會化身攝影師幫女友記錄美好畫面，也會去她的私人電台裡聆聽著她的聲音，一點一滴填補著未相見的遺憾。
在未婚妻游天翼眼中，擅長創意的王令塵，個性積極、外向、開朗，就像是早上的太陽，而自己像是回家時看到的夕陽，帶給人平靜。因此，她將婚禮用溫暖的橙橘色作為主色調，如同夕陽的餘暉，讓每位遠道而來的賓客都能感受到冬日暖陽般的溫暖，象徵這對佳偶，未來能一起迎接無數日升日落的輪迴。
王令塵在微博發布結婚喜訊，幽默說道「注意看這個女人叫小游，從此以後她是我小帥卡的老婆啦！」他們拍攝的婚紗寫真，以簡單的黑白色調呈現俐落優雅的氣質，俊男美女相當登對，網友紛紛送上祝福，「帥哥美女好養眼呀，我們一起來見證幸福的瞬間」、「兩個人氣質都好好呀，帥哥美女太般配了吧」、「這幾組照片都非常好看，西裝又酷又颯，兩位非常的配」、「這組照片拍得好有氛圍感呀，氣質拿捏得死死的，希望一直幸福下去哦」。
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