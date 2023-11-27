名家論壇》單厚之／柯文哲為何總是做最糟的決定？

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兩份民調顯示，短短幾天之內，選情出現了翻天覆地的變化，「侯趙配」支持度竄升、「柯吳配」支持度暴跌。這兩家媒體民調，都符合民眾黨之前訴求的「市話＋手機」，且兩媒體之前的民調都是柯文哲勝過（甚至是遠勝過）侯友宜，民眾黨和柯文哲很難質疑其民調不公或對自己不利。
即便不看民調，光看新聞或網路，就能清楚知道藍白之間的消長。國民黨一片振奮、團結之聲，民眾黨的氣氛則明顯不高昂。毫無疑問的，柯文哲和民眾黨做了錯誤的決定，而且是不只一個錯誤的決定，如今幾乎是最壞的局面。
「藍白合」是從柯文哲9月底那句「放心，最後一定合」開始的，當時柯文哲的民調還穩勝侯友宜，結果柯文哲的民調一路下挫、侯友宜卻一路上揚。柯文哲不僅是政黨實力不足，更是政黨「智力」不足，號稱智商157的柯文哲和民眾黨的幕僚們，聯手挖了一個坑，把柯文哲自己埋進去。
沒有人規定藍白一定要合，民眾黨一直高喊政黨主體性，早早就可以選擇走自己的路，如果9月底就自己提名副手，必然不會是吳欣盈這樣一個知名度、經驗都不足的人選。
柯文哲既然決定要合，就要有步驟、有方法、有談判的手腕、有捨也有得，但過去一段時間柯文哲和民眾黨展現出來的，卻是打從骨子裡瞧不起國民黨、毫無合作的誠意，徹底惹怒藍軍支持者，幫侯友宜完成藍軍的團結，卻對自己拓展中間選民毫無幫助，不斷討好黨內的主戰派。
11月15日突如其來的六點協議，與民眾黨一貫的「戰狼」形象落差很大，讓藍軍支持者和期待藍白合的民眾覺得柯文哲確有顧全大局之心，但柯文哲大度沒兩天，就又撕毀協議，用的還是之前一樣的理由，其實是最壞的結果。柯文哲自己打臉自己，或許能滿足民眾黨戰狼支持者的情緒，卻嚇跑了中間選民和藍軍支持者，讓藍軍支持者更挺侯友宜。
本以為這就是最糟的結果，柯文哲上週四居然還和郭台銘共同「導演」了君悅的「分手擂臺」。事發的當下，柯文哲和民眾黨還可以推稱，是有錢任性的郭董脫序演出，但隔天柯文哲一早還去見郭台銘、在郭台銘臉書下按讚留言，就坐實了兩人共同設局的印象，進一步加深藍軍支持者憤怒、中間選民的厭惡。
柯文哲和民眾黨用極其偏狹的目光，認定撕毀協議、貼著郭董、乃至分手擂臺都有助於凝聚柯文哲的選票、擴大支持，結果卻事與願違。就連吳欣盈這個副手人選，看起來都是所有可能人選中最無法加分的。究竟是什麼原因，導致民眾黨一而再、再而三的犯下致命錯誤，走到一個最糟的局面？
民眾黨是一個奇特的組合，民眾黨支持者是大家都知道確實存在，卻抓不到、摸不著的一群人，只知道年輕人和中間選民的比例高，但卻沒有辦法清楚描繪共同的特質，難以歸類、無法經營。所以是相當程度靠感覺、靠網路聲量，來決定策略。
民眾黨的主體性完全是靠臆測的，既然無法測量，最終就只能以柯文哲和身邊人的喜好作為判斷的標準。柯文哲覺得好的，就符合民眾黨的利益；柯媽媽、陳佩琪、柯妹妹、黃珊珊這些人都希望柯文哲好，所思所想也就必然符合民眾黨的利益。
民眾黨連什麼符合政黨利益都無法判斷，更遑論政黨該標舉的價值，又哪來真的主體性？柯文哲和他的團隊，一路把自己和民眾黨帶到今天的困境，如果決策核心、決策模式不改，民眾黨和柯文哲必然會繼續犯更多的錯，做出更多自殘的舉動。
●作者：單厚之／資深媒體人
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