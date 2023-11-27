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宏佳騰首屆油電大會師「Double A 雙宏騎聚」圓滿落幕

▲宏佳騰首屆油電大會師「Double A 雙宏騎聚」圓滿落幕
▲宏佳騰首屆油電大會師「Double A 雙宏騎聚」圓滿落幕

2GameSome - 有車賞

宏佳騰25週年品牌盛會「Double A 雙宏騎聚」於苗栗西湖渡假村圓滿落幕，本次為宏佳騰首屆油電合併大會師，以油電共好、互利發展為目標，推動車友間深度交流，凝聚向心力。大會師活動甫開放報名旋即額滿，宏佳騰也迅速再加開100位名額，滿足熱情車友的期待，全場吸引逾500名車友及品牌夥伴共慶盛典、熱鬧非凡，除了有盛宴佳餚、25週年限定禮品、活力舞團、Live Band表演、抽獎活動，還有多達18家知名車用精品／人身部品品牌一起參與盛會，同時，宏佳騰營運中心李智誠副總經理也回應車友熱烈敲碗，加碼宣佈於11/27（一）起限量預購1:10 STR模型，並祭出25週年感謝價$2,450元（原價$3,280元）來回饋消費者，為歡慶宏佳騰25歲生日掀起最高潮。

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宏佳騰以車主體驗為第一優先，用心經營顧客關係，致力於帶給消費者最優質的服務。參加「Double A 雙宏騎聚」的車主可獲得25週年專屬限定禮品，包含25週年限定紀念帽、T-shirt、保冷壺及專屬摸彩券，讓所有阿宏車友們有吃有喝又有拿。此外，在大會師現場特別集結宏佳騰油車及電車盛大陣容，展示STR 250特仕版、3D-350R、Ai-1 Ultra Belt TCS特仕版、Ai-2 Gather曠野綠特仕版，讓車友們可以近距離賞車及互相交流用車心得，充分感受身為宏佳騰車主的專屬禮遇。

宏佳騰大會師睽違多年再度舉辦，宏佳騰營運中心李智誠副總經理、品牌發展部鍾亞成經理及售後服務部郭銘修經理也一同出席，與車友們齊聚歡度品牌週年盛會，而為展現對車主們的重視，宏佳騰特別頒發「2023年度優良車隊」獎項，依據車隊活躍度、車隊特色展現、活動參與度三個面向進行評比，最終由「STR北區鋼彈俱樂部車隊」、「良達車業車隊」、「3D老屁股車隊」奪下殊榮，獲得品牌頒發的車隊獎盃和極限量1:10 STR模型三色乙組。

「Double A 雙宏騎聚」還邀請到知名舞團FUNKY GIRLS及Live Band帶來精彩表演，車主沉浸在歡樂的氛圍中，共同享受著25週年的狂歡時刻；現場除了席開51桌盛宴外，趣味十足的團康遊戲、總價值超過30萬元的抽獎活動，高中獎率讓所有車主們熱情爆棚、滿載而歸，最終由來自苗栗的元老級電車車主獲得宏佳騰提供的大獎－New CO-IN Keyless版（價值$92,800元），成為最大贏家。

首屆油電合併的宏佳騰「Double A 雙宏騎聚」大會師，在所有車主熱情參與下圓滿落幕，宏佳騰營運中心李智誠副總表示：「宏佳騰一路走來感謝所有車主們的支持，未來也將繼續以優質產品、無微不至的服務、更多豐富活動回饋車主，打造多元體驗，共創美好移動生活。」

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