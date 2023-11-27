▲宏佳騰首屆油電大會師「Double A 雙宏騎聚」圓滿落幕

宏佳騰25週年品牌盛會「Double A 雙宏騎聚」於苗栗西湖渡假村圓滿落幕，本次為宏佳騰首屆油電合併大會師，以油電共好、互利發展為目標，推動車友間深度交流，凝聚向心力。大會師活動甫開放報名旋即額滿，宏佳騰也迅速再加開100位名額，滿足熱情車友的期待，全場吸引逾500名車友及品牌夥伴共慶盛典、熱鬧非凡，除了有盛宴佳餚、25週年限定禮品、活力舞團、Live Band表演、抽獎活動，還有多達18家知名車用精品／人身部品品牌一起參與盛會，同時，宏佳騰營運中心李智誠副總經理也回應車友熱烈敲碗，加碼宣佈於11/27（一）起限量預購1:10 STR模型，並祭出25週年感謝價$2,450元（原價$3,280元）來回饋消費者，為歡慶宏佳騰25歲生日掀起最高潮。
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宏佳騰以車主體驗為第一優先，用心經營顧客關係，致力於帶給消費者最優質的服務。參加「Double A 雙宏騎聚」的車主可獲得25週年專屬限定禮品，包含25週年限定紀念帽、T-shirt、保冷壺及專屬摸彩券，讓所有阿宏車友們有吃有喝又有拿。此外，在大會師現場特別集結宏佳騰油車及電車盛大陣容，展示STR 250特仕版、3D-350R、Ai-1 Ultra Belt TCS特仕版、Ai-2 Gather曠野綠特仕版，讓車友們可以近距離賞車及互相交流用車心得，充分感受身為宏佳騰車主的專屬禮遇。