天氣多變添保護力　竹縣籲長者接種疫苗三寶

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衛生局呼籲，65歲以上長者、學齡前幼兒、醫護人員和學生等高風險族群，如果還沒接種者應儘速完成接種，縣內各鄉鎮市衛生所於12月加開假日或夜間接種時間，請多加利用。縣內校園流感疫苗已完成133校集中接種，學生如果沒有在校園完成接種，可向校護領取補接種單，儘速到合約院所或衛生所完成補接種。
衛生局表示，今年政府採購4廠牌流感疫苗皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，同時每批疫苗均經食品藥物管理署檢驗合格，在品質上有保障。流感疫苗則已有多年使用經驗，非活性流感疫苗在保護力與不良反應發生率上均無差異，民眾可接種任一符合仿單適用年齡之流感疫苗。
衛生局指出，65歲以上長者如從未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，自11月27日首度開始接種公費13價肺炎鏈球菌疫苗，流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗都可同時在不同部位接種。為增進全民接種可近性，合約醫療院所開設疫苗診時提供隨到隨打之接種服務，請民眾踴躍前往接種，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力。
有關合約院所疫苗接種時間，請查詢「竹縣疫苗地圖」可提供3種疫苗接種相關資訊，歡迎鄉親多多利用。另務必做好勤洗手與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。