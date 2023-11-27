超級裘爺來了／國王、特攻開季不敗之身！李亦伸預測誰能斬斷連勝
台灣職籃近日新賽季陸續開打，其中PLG的新北國王開季以來，在新成員林書豪的帶領之下，5場比賽皆搶下勝利，T1聯盟的中信特攻也拿下4連勝。2支新北的球隊開季至今連勝不止，而今（27）日「NOW運動」粉絲專頁直播節目《超級裘爺來了》，球評李亦伸也分析為何2支球隊近況能夠如此火燙，對於國內外職籃大小事有興趣的球迷朋友，不妨在每週一、四中午12:30準時鎖定《超級裘爺來了》，一同討論熱門的籃球話題。
實習記者陳品翔／綜合報導
談到PLG誰能夠擋下看似勢不可擋的新北國王，李亦伸認為衛冕軍三連霸的富邦勇士應該還是最有機會。「塞瑟夫和強森的洋將組合，還是在聯盟當中頗具威脅性，Chris Johnson若作為球隊的第三洋將，我認為他是聯盟當中最佳，儘管已經38歲，但他的身高、外線、爆發力等，不會因為年紀而有所改變，他也有著出色的投籃能力與優秀的防守意識，塞瑟夫若因傷不能出賽，強森隨時都能頂住。」而談到球隊的另一名洋將辛特力，李亦伸則表示他必須打得更好。「如果辛特力3場比賽只能爆發1場，這樣對於富邦團隊來說是不夠的，他必須得打得更好，如果狀態仍舊低迷，那麼球團應該要趕快尋找新洋將。」
而至於T1聯盟誰能率先擊敗4連勝的中信特攻，李亦伸則是認為台啤雲豹最有機會。「蔣淯安就是雲豹的王牌，他的表現依舊夠水準，身手就是聯盟MVP等級的球員。此外，今年選進的高錦瑋，將他放在板凳，他的衝擊能力與速度用來改變比賽節奏相當奏效，若持續維持這樣的表現，應該很有機會成為今年最佳第六人，此外還有李啓瑋、黃鎮、林信寬等優秀的國家隊等級球員，應有機會在今年挑戰中信特攻冠軍寶座。」
而PLG創隊元老的新竹攻城獅，開季以來吞下3連敗，首勝尚未開胡，球迷間也陸續有聲音傳出，希望能夠替換總教練，對此球評李亦伸則是直言表示，攻城獅必須要做出改變。「從球隊角度來看，冠綸教練並不是不好，他是個很優秀的教練，但是球隊有些時候就是得做出改變，換教練不一定是教練不好，有時候只是球隊需要換換手氣，就像溜馬隊總教練Rick Carlisle，過往在獨行俠可能有遇到適應不良的狀況，但來到溜馬後反而適應良好，並將溜馬帶到不同的高度。」