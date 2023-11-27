謝謝榊原／榊原良行改造彭政閔為最強四棒！訓練特打3小時以上
前兄弟象日籍教練「Bara桑」榊原良行26日因肺炎過世，享壽74歲，而他的徒弟中，以「二代象」的「恰恰」彭政閔最為出色，尤其他的打擊實力與天分驚人，但一開始他卻遇到低潮，還好有榊原良行教練幫助下，讓他磨練心志，也才有日後的「中職先生」，彭政閔回憶過去榊原教練的指導，特打3小時以上，他說：「Bara桑說，只要努力做好本分，相信棒球之神會眷顧你的。」
記者吳政紘/台北報導
提到榊原教練對他的訓練，彭政閔表示，「當時大概是進去98公斤，但他操一個月後，我就只剩88公斤，後來他發現我守三壘的方式不太符合他的想法，希望我去守一壘，所以就開始專注在我打擊。」
榊原的方式算是「一對一特訓」，彭政閔強調，「當時要去台南比賽前都要先去龍潭訓練，我大概9、10點到比大家早一點開始熱身，然後我就開始打，一直打到大家都上大巴為止。」
彭政閔認為，「Bara桑的方是希望磨練我們的意志力，他要我們堅持，訓練方式雖然他也不是打擊出身，但要激發我們的鬥志，這也成為我未來當教練學習的模範。」
彭政閔剛進職棒，打擊教練是王光輝，他從這兩位傳奇球星身上學到不少打擊觀念，最後拿下5座打擊王，生涯累積192轟，並且有3成33打擊率，1096打點的「中職先生」，功勞不小。
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