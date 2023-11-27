批國民黨惡意操作88槍擊案　民進黨列舉貪腐名單回擊

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張志豪提到，過去一段時間不是現任國民黨的縣市長及議長涉貪，就是國民黨的立委參選人，老是把反黑金復辟掛在嘴上的侯友宜應先表態，對這些人要怎麼「辦」？
張志豪表示，國民黨的貪腐人士及相關案例，可說是罄竹難書，除了侯友宜市長任內一堆官員涉貪，還有雲林縣議長沈宗隆涉收受賄賂罪遭起訴；澎湖縣議長劉陳昭玲涉及貪瀆案遭起訴；桃園市議長邱奕勝涉「貪汙罪」二審判處有期徒刑9年、褫奪公權4年；新竹市議長許修睿，違法經營棄土場，隨眾毆打、恐嚇不從廠商，被判6個月有期徒刑，2005年違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪，遭判刑1年、緩刑3年；還有涉貪立委廖國棟涉貪遭判刑8年6月、陳超明涉貪遭判刑7年8月、林文瑞涉嫌「投票行賄罪」。
「國民黨是故意忘記，還是害怕想起來？」張志豪強調，國民黨最大貪官也就是前行政院秘書長林益世在立委任內，收受爐渣業者賄款6300萬元，被依貪污重罪起訴；2020年馬英九的愛將、前台北市議員賴素如涉及台北雙子星大樓收賄案，向太極雙星集團索賄1500萬，遭判刑7年半定讞，發監服刑；立法院前秘書長林錫山收受網遠科技公司2800萬元賄款，以洩露標案、綁標等方式，遭最高法院依不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來源不明罪判刑13年定讞。
至於涉貪縣市長部分，則有林姿妙違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪遭起訴；前南投縣長林明溱「賄選罪」二審判決有罪；前苗栗縣長徐耀昌，一審「圖利罪」判決9年、褫奪公權6年確定；前南投縣長李朝卿涉貪遭判高達450年又4個月刑期，「國民黨貪污不及備載，請問侯友宜怎麼『辦』？」
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