台南市銀樓工會為祖師爺胡靖慶生

台南市銀樓業職業工會理事長薛（火冏）楠表示，工會成立的歷史在光復前，擁有會員2500人，而工會拜的祖師爺胡靖最早由大陸來台發展的金銀細工攜帶來台供奉，並成立「台南復興金如意祖師會」的神明會，神明會設於青年路，有51位會員。
後來台灣銀樓業工廠陸續發展，會員眾多，要加入金如意神明會時，被該會以有資產婉拒，一些前輩便在民國39年自行成立另一個新台南復興金如意祖師會，自塑胡靖和女皇聖帝金身，每年以搏爐主的方式，由值年爐主請回家供奉，去年就由理事長薛（火冏）楠搏中爐主，於今天農曆十月十五日胡靖誕辰重博爐主交接。
胡靖何許人也？即使拜拜的人也多不認識。銀樓工會和公會「雙棲」的前理事長施瑞銘表示，祂是宋太祖時代的人，開業五金商店，手藝精巧，尤擅長鳳冠類的金銀細工 其作品連宮廷也喜愛，被徵召入宮，卻死於宋太宗時代的宮廷內鬥，其子胡敬文於宋真宗時為父平反，後被金銀細工奉為守護神和祖師爺迄今。
台南市兩大銀樓「工會」和「公會」的會員多有重疊，但拜的神明卻不同。工會拜祖師爺胡靖和「消費高手」的女皇聖帝;公會拜聚寶真君。施瑞銘表示，聚寶真君就是財神爺，拜財神爺可財運亨通、金玉滿堂，但財神爺名字太「民間」，後來就取一個比較正式的神職叫聚寶真君，主要目的當然希望能招財聚寶，每年農曆9月17日是其聖誕。
但兩會互為友好，連神明也有和諧的神交，每年聚寶真君聖誕，胡靖就前往做客；輪到胡靖過生日，聚寶真君也來交陪，工會昨天為胡靖、女皇聖帝和聚寶真君一起宴王慶生，人神同樂，傳為佳話。
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