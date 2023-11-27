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推展半導體供應研究！政大與捷克查理士大學合作、探討地緣政治

▲政大校長李蔡彥（左）與查理士大學校長克莉絲可娃簽署協議，共同推展半導體供應的研究。（圖／查理士大學提供）
▲政大校長李蔡彥（左）與查理士大學校長克莉絲可娃簽署協議，共同推展半導體供應的研究。（圖／查理士大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

政大校長李蔡彥日前赴捷克查理士大學，參加「半導體供應鏈韌性中心 Supply Chain Resilience Center」（簡稱SCRC）合作備忘錄的開幕暨剪綵儀式，並與查理士大學校長克莉絲可娃簽署合作細則，確定5年期計畫經費分配，將共同推展半導體供應的研究，致力於探討晶片供應鏈背後的地緣政治。

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李蔡彥在致詞中提到，晶片的穩定供應，對國家安全、民主自由與永續未來非常重要，而在晶片科技與供應鏈管理的發展上，台灣有許多可以和捷克一起合作的地方。

李蔡彥說，政大非常榮幸能夠代表台灣，跟捷克的查理士大學共同推展半導體供應的研究，致力於探討晶片供應鏈背後的地緣政治，一同培育下一代的前瞻人才，「讓台灣與捷克兩國，在半導體科技的發展上能穩定向前，領先國際，推動一個永續經營的未來。」

捷克眾議院議長艾達莫娃認為，供應鏈安全是已開發國家面臨的重要議題，在這方面，捷克與台灣有許多共同點，像是要對抗強大的對手、身處供應鏈中心，所以兩國在國家安全與自由間找到共識，提出對全球經濟危機預測及對策，至關重要。

她也提到，台灣是半導體產業的重要代表，而半導體對捷克也很重要，因此SCRC的成果必定能為兩國帶來利益；SCRC並非台捷唯一的合作案，未來在馬薩里克大學也會成立相關中心，提供學生研究獎金。

政大指出，SCRC合作備忘錄是在今年3月，由李蔡彥和查大副校長Jan Polak於外交部共同簽署。在晶片供應鏈重組的關鍵時刻，此計畫將從2023年進行至2027年，從地緣政治、供應鏈韌性、教育投資和環境永續，整合台捷兩地學者專業，強化捷克晶片行業的韌性，並推動兩國專家學者的合作交流，希望與業界進行產學合作，提升計畫的影響力。同時，此計畫也是台灣和捷克在高科技背景下，雙邊社會科學合作的里程碑。

此行中，政大訪團也拜訪兩所鄰近重要的姊妹校，奧地利維也納大學及捷克馬薩里克大學。維也納大學為中歐地區最大的教學和研究機構，2023年QS世界大學排名第130名，至今培養出21位諾貝爾得主。李蔡彥與維也納大學校長Sebastian Schütze期盼深化雙邊合作，目前兩校除了學生交換之外，主要合作領域為台灣研究，未來希望能在資訊、人工智慧、政治等展開交流。

馬薩里克大學位於捷克第二大城布爾諾，為捷克入學最競爭的大學，在2008年就與政大簽署校級MoU，此次參訪中，政大師長與馬薩里克大學資訊學院及人文學院就網路安全、區域經濟、供應鏈韌性及語言學習等領域，討論未來合作方向。

政大說，期盼在未來，能繼續與國際知名大學展開學術文化合作，增進學生對於國際社會的理解，並促進交流與合作。

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