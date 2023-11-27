貧富差距大！越南公務員月薪不到6500元　富豪「買島又建城」

越南經濟崛起，讓許多富豪的資產翻倍，有的富豪不但買下島嶼並建設樂園，有的富豪還重金打造「黃金屋」。然而貧富差距問題則更加擴大，位於東南部的平陽省過去1年有超過千名公務員選擇出走，主因是薪水太低，平陽省一名新進公務員的月薪竟仍低於500萬越南盾（約台幣6500元）。 我是廣告 請繼續往下閱讀 自2016年到2021年，越南擁有3,000萬美元或以上財富的人數增長1.1倍，增幅為亞洲第4；僅次於泰國、新加坡和中國。「房地產富豪」之稱的萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）近期被舉發光她貪污的錢便高達全國GDP的6%；而越南富豪阮文忠（Nguyen Van Trung），被越南媒體封為國內第一土豪，他在越南第五大城芹苴市打造了一棟名符其實的「黃金屋」；就連越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）都在芽莊擁有一座珍珠島，事業版圖遍及遊樂園、房地產、電動車和購物商場。▲越南富豪阮文忠興建了一棟「黃金屋」。（圖／報系資料照）雖然上流階層和富豪不斷增加，但基層公務員的薪水卻仍在低谷。《越南前鋒報》報導，自2022年9月至今年9月底止，平陽省近2.5萬名的公務員中有1125人辭職，其中又以教育、醫療領域的公務員為最大宗，選擇辭職的最主要原因為薪水太低，一名新進公務員的月薪仍低於500萬越南盾（約台幣6500元），一個月的薪水甚至比富豪吃一頓無菜單料理的餐費還低。據悉，平陽省為越南傳統產業重鎮，也是重要的台商聚集地。近年越南的外國直接投資大增，就連企業給薪都比政府部門更好，因此百姓辛苦考上「鐵飯碗」後依然會選擇辭職，從低薪的公務員階級出走。最壞時刻已過！越南成衣業即將復甦 專家：明年有望回溫中國急拉攏越南！承諾加深雙邊貿易關係 投資基礎建設房地產貪污規模佔GDP逾3％！越南政府揚言「打貪」 反貪運動升溫越南女首富張美蘭涉詐騙案被捕！詐騙金額竟占越南GDP 6%