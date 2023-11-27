文學星、漫畫星插旗火球祭　打造音樂祭新玩法 破萬人熱情參與

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火球祭活動現場，文學星、漫畫星不僅準備漫畫mv、小說《看你聽的》閱聽專區，讓樂迷一邊享受樂團神曲；一邊滑漫畫、小說外，還有火球祭與食屍鬼合作的拍貼框，《因夢想而死的我們》、《三個不結婚的女人》等圖樣設計的電流急急棒活動，豐富用戶感官體驗。吸睛的漫畫和小說畫面佈置，搭配趣味十足的遊戲環節，成就音樂祭全新玩法，吸引大量粉絲盛情參與。絡繹不絕的排隊人潮，短短兩天，文學星、漫畫星活動參與人次高達一萬多人。不單如此，漫畫星期待能夠延續火球祭樂迷感動，今（27）加碼推出《食屍鬼》火球祭番外篇，以漫畫中的角色「喪屍呼美」遇見火球祭靈魂「火焰先生」的二次元冒險故事出發，用畫筆刻劃聽團仔們現場隨著音樂揚起紅土的瞬間。
首度插旗火球祭的文學星、漫畫星，特別帶來演出陣容中血肉果汁機、怕胖團和美秀集團改編漫畫、小說，傳遞追求生活形式進化代價的〈關閉太陽〉、靈感源於怕胖團團員閃亮自身愛情故事的〈月旁月光〉，以及描述令人難以忘懷的那一刻的〈戀人〉，不僅現場樂團live與大家互動，更是首度以漫畫、小說、漫畫mv形式降落火球祭。
怕胖團也於表演當天(11/26)前往文學星、漫畫星品牌館與合作漫畫家爛貨習作同框互動，一探改編作品，感受音樂、漫畫、小說多重體驗。現場大家一同拍貼，看作品，分享心得。怕胖團團員老外很開心地談論，當看到自己的愛車被還原時的興奮心情；怕胖團團員大寶則語帶保留提醒粉絲〈月旁月光〉的小說將有意想不到的發展。不僅如此，怕胖團更是於現場表演〈月旁月光〉時，將有漫畫家爛貨習作和怕胖團簽名的〈月旁月光〉封面回饋給粉絲，展現極高寵粉力！
台灣原創內容平台文學星、漫畫星首度登陸2023火球祭，引起廣大迴響，不少粉絲覺得新奇，興奮地表示：「能夠在音樂祭活動，閱讀台灣原創漫畫和小說，十分有趣！」。活動期間，人氣樂團怕胖團、漫畫家爛貨習作、二毛以及小說家吐維…等創作者皆共襄盛舉，蒞臨品牌館與粉絲互動，推薦《看你聽的》音樂改編漫畫、小說企劃。最重要的是，此次漫畫星特別邀請三十萬大手黃色書刊與火球祭推出番外篇〈迷途女王遇上火焰先生〉，獻給所有熱愛音樂、漫畫和小說的地球人，藉由活潑有趣的漫畫，帶大家再次體驗，滾草皮、聽音樂、看小說的火球祭。