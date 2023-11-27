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特企／《Sky光．遇》慶賀雲巢重生　「雲巢花火節」啟動

▲美麗的煙火綻放天空，將心中憂鬱一掃而空。（圖／品牌提供）
▲美麗的煙火綻放天空，將心中憂鬱一掃而空。（圖／品牌提供）

本報訊

療癒系社交型遊戲《Sky光．遇》目前正在進行的「歸巢季」活動，已經進入最新階段，當第6個任務出現之時，也就是雲巢準備重獲生機之時。11月27日~12月12日，為期兩週，讓我們一同收集煙火材料，準備製作最美麗的煙火，迎接「雲巢花火節」的到來吧！

雲巢最後一哩路　花火節邀您共同參與

當玩家在與「滿懷希望的守護者」完成任務的過程中，應該也感受到隨著任務的進行，雲巢也開始逐漸恢復活力，如此跡象顯示我們在雲巢所做的一切努力都是極有意義的。而當完成「滿懷希望的守護者」的第8個任務時，整個活動將要進入最高潮，也就是「雲巢花火節」。

在此階段，玩家們必須努力協助魔法煙火師收集節慶所需材料，進行花火節的前置準備。玩家們此時的目標便是收集火箭形狀的特定貨幣，每天可收集5個，其中1個是幫助魔法煙火師進行每日任務獲得，其餘4個則是在雲巢的某處可以找到。未來也將會有特殊魔法可以幫助玩家補充不足的火箭貨幣。

收集足夠的火箭貨幣，便可找魔法煙火師兌換新物品「花火魔杖」、「花火耳墜」。如果想要更加與眾不同，更加貼合節慶主題，還可以購買「飛蛾讚賞禮包」、「麻雀讚賞禮包」，特殊的蛾、雀主題披風和面具，保證讓你成為花火節時全場注目的焦點。

先前的辛苦，就是為秀場時間的到來，在這個階段的每一天，守護者與魔法煙火師將會召集雲巢的居民，進行盛大的煙火表演。玩家們需要在領域大門廣場附近出現的神壇進行冥想，便可進入慶典會場，在這裡你將會遇見來自世界各地的玩家，彼此之間可以交流互動、穿梭雲巢之間、共同欣賞煙火點亮璀燦星空。

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雲巢花火秀的第一場，將會在12月12日的下午4點開始，此後每4小時進行一次，想要參與的玩家們，千萬別忘了一定要先完成歸巢季的任務才行喔！

回歸初衷　節慶本質

「你並不孤單，我們共同度過這一切。」這是《Sky光．遇》的核心訊息，同時也是設計團隊在設計本次「雲巢花火節」節慶活動時的初衷。讓玩家們可以依照自己的喜好，隨性並自的以多種方式參與其中，無論是靜靜的欣賞煙火，還是與先靈互動，甚至是跟好友們一同玩耍，在煙火綻放的這一刻，都是十分美好且值得紀念。設計團隊也表示，未來，將會有更多的節慶活動陸續推出，希望都能在玩家心中留下不可磨滅的記憶。

「雲巢花火節」共分兩個階段
1、準備時間：11月27日~12月12日
2、秀場時間：12月12日～12月18日
 

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