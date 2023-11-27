▲中年女子宮息肉手術3次又復發！ 醫建議「1新式手術」10分鐘切除

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子宮息肉好發30至60歲 經期變長、影響受孕童綜合醫院產部醫師陳緒鵬表示，子宮息肉是因為子宮細胞異常增生，通常是良性，好發在30~60歲女性， 又依據生長位置可分為子宮內膜息肉與子宮頸息肉，長在子宮頸的息肉可以內診時發現，但只子宮內膜息肉則需要使用超音波或子宮鏡檢查才能發現。子宮內膜息肉的發生，有些人在檢查前不會發現，但有些人會出現經期量變大或變長、不正常出血、影響受孕、停經後出血等症狀，治療後也常會再復發。
「新式子宮鏡冷刀」手術 10分鐘切除、疼痛感低反覆生長的息肉可考慮放子宮內避孕器，或服用口服避孕藥、黃體素等藥物來防止內膜增生，降低子宮內膜過度增長而又再次形成息肉。陳緒鵬說明，上述患者發現息肉復發，擔心頻繁使用電燒切除手術會傷害子宮，經詳細檢查後，確認患者子宮內膜又長出1公分左右息肉，且伴隨不規則陰道出血，建議可以進行「新式子宮鏡冷刀」切除手術，避免再使用電燒燒灼移除方式而再次傷害子宮內膜，手術進行約10分鐘即完全切除息肉，患者當日即可返家休息。
電燒刀與新式冷刀原理不同 可與醫師討論合適方式陳緒鵬指出，子宮息肉若有造成症狀時，治療方式建議手術切除，目前大多使用電燒刀與冷刀兩種手術方式，電燒刀是利用通電後產生熱能，經由高溫燒灼來切除息肉，但因為熱效應容易傷及息肉附近組織，造成術後子宮腔沾黏發生，會影響受孕。而這次個案使用新式子宮鏡冷刀切除，則是透過高速物理性原理絞碎病灶後吸收出體外，精準快速又不傷及子宮組織，促使術後子宮沾黏機率大幅下降，不影響受孕功能。
新式冷刀手術相較於電燒手術，手術器械不僅只要單次進出就能切除病灶，讓手術時間從30分鐘縮短至10-15分鐘左右，降低麻醉風險並術後復原也快速。陳緒鵬呼籲，女性若出現經期異常或不正常出血、無法正常受孕等情形，都應儘速找專業婦產科醫師進行檢查與治療，並由醫師針對個人身體情況建議最合適的治療或手術方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60014
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