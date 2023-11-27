把握2天好天氣！週四北台灣暴跌7度迎雨彈 「濕冷4天」才回暖
東北季風雖然持續影響台灣，但中央氣象署預報員李孟軒表示，明（28）日東北季風稍減弱，水氣也減少，各地為多雲到晴的天氣，較需注意的是，週四後（11月30日）更強的東北季風報到，除了各地白天高溫驟降外，北台灣也會因水氣影響，出現降雨直到週末，民眾請持續留意最新天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
李孟軒說明，明天東半部地區及大台北東側有些零星雨勢，溫度方面，各地早晚低溫攝氏16到20度，部分空曠地區及近山區平地溫度會再更低，白天北台灣高溫回升至攝氏24度左右，其它地區高溫則在攝氏25至29度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請留意溫度的變化適時調整穿著。
李孟軒提及，週四開始東北季風增強，一路會影響到下週日（12月2日），這幾天桃園以北、東部有局部短暫雨，中部以北、東北部低溫文遲在攝氏15至16度，其它地區攝氏18至19度，較明顯地將溫在北部的白天，高溫只剩攝氏20至22度，整天都較為濕涼。下週一（12月3日）後氣溫才會止跌回升。
此外，氣象署提醒，今（27）日晚間至明晨，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全；東北風增強，明晚起苗栗至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有較強陣風，海邊活動請特別留意。