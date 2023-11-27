劉若英樂當「演唱會女王」！休息2個月再開唱 突宣告暫別歌迷
劉若英曾以「我敢」51場巡演成為「演唱會女王」，最新的「飛行日」巡迴演唱會去年從台北小巨蛋起航至今，於11月25、26在西安奧體中心體育館壓軸開唱。不過這次演唱會之後，劉若英在演唱會上宣布，會暫時與歌迷「分開旅行」一陣子。
記者吳雨婕／綜合報導
劉若英每場準備了些不同的歌曲，盡可能將鐵粉喜歡〈光〉、〈聽說〉、〈人潮裡〉等寶藏歌曲，在不同場唱過一遍，而每個城市歌迷也暖心準備當地美食應援，直送後台，不只餵飽藝人，也把工作人員都照顧得好好的，就如劉若英在演唱會上所說，「我們演唱會總有些童趣的元素有鯨魚、大熊、羊駝，因為我覺得喜歡劉若英的人應該都有一顆不想長大的心，人永遠不長大是因為有人寵愛著你，是你們！謝謝你們！」感性地向歌迷告白。
「飛行日」演唱會休息了快2個月，25、26日在西安奧體中心體育館舉辦，劉若英演唱完〈彼得潘〉、〈Can’t Stop〉等歌後，她說：「剛一上台，心裡特別激動，今天是特別場次，因為之後「飛行日」將休息一段時間，所以上台有點不捨，今天我們都盡全力把好的一面呈現。」演唱會結尾，劉若英邀請樂手和她演唱〈分開旅行〉，樂手們還即興演出模仿原唱黃立行的招牌動作，帶動現場另一高潮，最後劉若英表示結束西安唱演唱會後，將暫時和大家「分開旅行」一陣子。
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