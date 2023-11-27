好市多盒裝蛤蜊驚見菸蒂！超噁畫面全曝光 業者回應了：機率極低
知名美式賣場好市多（Costco）時常販售量大又優惠的商品，其中生鮮食品就相當受到主婦及老饕的歡迎，許多人喜歡到好市多一次買齊晚餐食材。不過，近日就有女網友抱怨，她在好市多竟買到一盒「菸蒂蛤蜊」，密封的盒裝蛤蜊裡頭除了有菸蒂還有滿滿碎渣，讓她當場嚇壞拍照PO文，貼文曝光後隨即引發熱烈討論。對此好市多回應，依據廠商工作管理流程，異物留存的機率極低，經廠商研判，本次事件應為單一事件，未來會加強供貨廠商之廠區作業人員的訓練。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友25日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，她表示8日在好市多購入2盒蛤蜊，一盒當天就開封拿來煮雞湯，另一盒則是過2週後才要拿來煮食。沒想到原PO一打開密封包裝，正準備加水吐沙時，竟在盒內發現菸屁股及滿盒碎渣，「晚餐煮到一半為了拍照我拿起菸屁股放在手上拍照，結果滿手濃郁的菸味⋯」
由於該盒蛤蜊已經過期，原PO才會詳細檢查每顆蛤蜊的狀況，忍不住直呼好險，「不然依照本來的習慣，過水完看都不看洗一洗就整盒丟到鍋裡了」，目睹超噁畫面讓她相當崩潰。貼文曝光後立即引起熱議，網友們紛紛看傻留言，「太可怕，還好有看到」、「太誇張了吧」、「有江湖味的蛤蜊」。
對此，好市多回應，依據廠商工作管理流程，工作人員皆需進行著裝及清消後才能進入生產區域，蛤蜊的原物料及包材也會經過領料檢查，並進行清洗後再分裝，加上工作區域為低溫禁菸環境，異物留存的機率極低。
好市多指出，客訴商品內的異物，經廠商研判，廠內並沒有與之相符或類似的物品。此商品於好市多每月銷售過萬，目前未接獲類似案例，本次事件應為單一事件。由於商品已開封，較難判定異物落入的實際原因。但仍會加強供貨廠商之廠區作業人員的訓練，並於生產後逐盒查驗後再裝箱出貨。