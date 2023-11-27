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何妤玟交往90公斤肉鬆男！抱怨「親密時刻」快喘死　戀情悲慘告吹

▲何妤玟愛肉感男，曾交往半年胖7公斤，體重高達90公斤的男生，但親密互動時對方太喘，讓她忍不住向朋友抱怨，最後竟被男生聽到，戀情因此告吹。（圖／緯來綜合台提供）
▲何妤玟愛肉感男，曾交往半年胖7公斤，體重高達90公斤的男生，但親密互動時對方太喘，讓她忍不住向朋友抱怨，最後竟被男生聽到，戀情因此告吹。（圖／緯來綜合台提供）

記者黃盈容/綜合報導

女星何妤玟離婚3年，恢單後尺度大開，話題無禁忌。她日前上緯來綜合台《女王大人》分享因一直都說自己偏好「肉感男」，曾遇過1個對象，半年內狂吃，導致體重激增7公斤，達到90公斤體重高峰。何妤玟卻發現男生變胖後越來越容易喘，尤其是親密接觸時喘得更兇，無奈之下只好跟閨密訴苦跟求救，未料，男生竟意外聽到何妤玟跟閨密抱怨他很喘的事，2人從此斷了聯絡，感情告終。

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何妤玟說在私下跟節目上都說過自己偏好肉感男，還說男生肉肉的才性感，像是馬東石跟PSY大叔這種。或許因為上節目講過這些話，恢復單身的何妤玟，遇到的男生一個比一個還「肉」，而且一個比一個鬆垮。

▲Eason（左起）、GiGi、巴鈺、曾國城、阿諾、何妤玟。《女王大人》分享善意的謊言被揭穿有多尷尬。（圖／緯來綜合台提供）
▲Eason（左起）、GiGi、巴鈺、曾國城、阿諾、何妤玟在《女王大人》分享善意的謊言被揭穿有多尷尬。（圖／緯來綜合台提供）
何妤玟表示跟肉肉男在一起的前提是要先聊得來，只要聊得來外表對她來說不重要，而兩人開始交往或約會後，男生都會一再而再的跟她確認是不是真的喜歡肉肉的另一半，何妤玟笑說：「我每一次都會說當然啊！」還會客套式的鼓勵男生多吃一點，胖胖的她最喜歡，才有感覺。

其中有個男生跟何妤玟約會半年後，體重從原本的82公斤，一路飆漲7公斤到90公斤，曾國城聽聞後不禁笑說：「妳真的滿有鼓勵人的效果！」何妤玟也發現那個男生體重到90公斤後，變得越來越容易喘，尤其在兩人近距離接觸的時候，男生喘得更明顯，男生也因此會露出不好意思的表情。

面對這個情況，何妤玟開始跟身邊的閨密討論怎麼辦才好，要如何提醒他顧及健康和改善，沒想到有一天兩人在約會的時候，閨密突然傳來一則語音訊息，平常會戴耳機再聽訊息何妤玟，那天不知怎麼了竟然直接擴音播放，語音中閨密竟然開心說到，她有辦法治何妤玟男友喘到快死了的方法，讓何妤玟當場尷尬到極點。

何妤玟只好趁著閨密提到健身房兩人同行一人免費的話題，直接約男生一起去健身，還說費用由她買單，讓男生實在無法接受，這種事讓第三人知道，兩人也從此斷了聯繫。

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