何妤玟交往90公斤肉鬆男！抱怨「親密時刻」快喘死　戀情悲慘告吹

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何妤玟表示跟肉肉男在一起的前提是要先聊得來，只要聊得來外表對她來說不重要，而兩人開始交往或約會後，男生都會一再而再的跟她確認是不是真的喜歡肉肉的另一半，何妤玟笑說：「我每一次都會說當然啊！」還會客套式的鼓勵男生多吃一點，胖胖的她最喜歡，才有感覺。
其中有個男生跟何妤玟約會半年後，體重從原本的82公斤，一路飆漲7公斤到90公斤，曾國城聽聞後不禁笑說：「妳真的滿有鼓勵人的效果！」何妤玟也發現那個男生體重到90公斤後，變得越來越容易喘，尤其在兩人近距離接觸的時候，男生喘得更明顯，男生也因此會露出不好意思的表情。
面對這個情況，何妤玟開始跟身邊的閨密討論怎麼辦才好，要如何提醒他顧及健康和改善，沒想到有一天兩人在約會的時候，閨密突然傳來一則語音訊息，平常會戴耳機再聽訊息何妤玟，那天不知怎麼了竟然直接擴音播放，語音中閨密竟然開心說到，她有辦法治何妤玟男友喘到快死了的方法，讓何妤玟當場尷尬到極點。
何妤玟只好趁著閨密提到健身房兩人同行一人免費的話題，直接約男生一起去健身，還說費用由她買單，讓男生實在無法接受，這種事讓第三人知道，兩人也從此斷了聯繫。
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