勵馨35 「拾蒂」舞台劇公演最終回 用戲劇拾起堅強的溫柔

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勵馨基金會執行長王玥好表示，希望透過「拾蒂」的演出與推動，為社會帶來更多的性別公義，戲劇有倡議的力量，非常歡迎各界發展出不同的題材，豐富性別議題的對話。性別暴力防治是勵馨的使命，「拾蒂」結合新時代的議題，如數位性暴力與跨性別等，用多元的形式加深大家對議題的體會，進而了解、支持與接納。儘管「拾蒂」謝幕了，勵馨仍期待將劇本集中的故事散播至社會的每個角落，使性別公義的種子遍地開花。當天台南市政府社會局以及社福單位、學校、企業等各界人士也一同共襄盛舉。
王玥好指出，勵馨基金會35年來一直致力於終止性別暴力，共創性別友善的社會。「拾蒂」舞台劇是勵馨基金會集結了多年的服務經驗，及台灣性別史上的關鍵轉捩點，如鄧如雯、葉永鋕，呈現性別暴力事件而成的舞臺劇，希望透過戲劇倡議讓更多人理解，也更有共感，使性別平權更加落實到社會中。
王玥好說明，勵馨在服務過程中發現，許多服務對象想知道事情的發生不是因為自己的錯，但社會給的回應卻不是如此，「檢討被害者」這件事不曾減少過，他們想要的只是一句道歉。勵馨透過「拾蒂」舞台劇溫柔陪伴，傳達給所有當事人，你沒有錯，你不孤單，我們都在，期許他們可以在創傷中療愈與盼望，在漫長的復原勇敢、堅強。