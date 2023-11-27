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2023扶輪臺北城市創意公益路跑 逾萬人跑出活力健康

▲2023扶輪臺北城市創意公益路跑，逾萬人冒著細雨紛飛跑出活力健康。（圖／主辦單位提供）
▲2023扶輪臺北城市創意公益路跑，逾萬人冒著細雨紛飛跑出活力健康。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

以「為世界創造希望」為主題的2023扶輪臺北城市創意公益路跑，26日在總統府前廣場開跑，逾萬名跑友熱情參與，為2026國際扶輪世界年會在臺北前哨。2026國際扶輪世界年會地主籌備委員會(HOC) 謝三連主委表示，路跑不僅是一項運動，更是一種對生命的熱情追求。今日參與路跑的所有人，皆以此來體現活力健康，共同追求美好未來。

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2023扶輪臺北城市創意公益路跑規劃為競賽組12.5公里與休閒組3公里，約有1萬名選手共襄盛舉。活動以「為世界創造希望」為主題，呼籲大家愛分享、分享愛，為世界創造希望，讓愛成為溫柔的力量。

▲HOC謝三連主委偕同2024-25國際扶輪社長當選人RIPE Stephanie Urchick、六地區總監等人共同鳴槍。（圖／主辦單位提供）
▲HOC謝三連主委偕同2024-25國際扶輪社長當選人RIPE Stephanie Urchick、六地區總監等人共同鳴槍。（圖／主辦單位提供）
26日台北天氣涼颼颼還飄著細雨，卻澆不息參與者熱情。早上6點許，由臺北國際扶輪年會地主籌備委員會HOC謝三連主委、2024-25國際扶輪社長當選人RIPE Stephanie Urchick、國際扶輪六地區總監3481地區黃桂香總監、3482地區莊子華總監、3490地區陳昱森總監、3521地區章金元總監、3522地區許旭輝總監、3523地區楊奕蘭總監等人共同鳴槍，逾萬名跑者浩浩浩蕩蕩開跑，場面壯觀，台北市長蔣萬安特別到場加油、祝福，肯定這是一場意義非凡活動。

2026國際扶輪世界年會地主籌備委員會(HOC)謝三連主委表示，跑步不僅是一項運動，更是一種對生命的熱情追求。今日參與路跑的扶輪社友與跑友們皆以路跑的方式，來共同體現活力健康並象徵著共同追求美好。透過這場路跑彼此情誼連結在一起，也一同為社會的進步和人類的福祉努力奮鬥。

國際扶輪3523地區楊奕蘭總監說，在未來的日子裡，我們將持續努力發揚扶輪精神，成就更多的社會服務事業。希望大家在這次活動中，能夠找到屬於自己的愛與快樂，並且將這份感動分享給更多需要幫助的人。

為鼓勵跑友成功達陣，除了有完賽禮精美運動毛巾、獎牌以及雞精及茶包，還提供豐富摸彩獎品助興，包括6支iPhone15與價值3萬元禮券。此外，現場還有小型演唱會與扶輪社友的精彩演出，讓路跑參與者收穫滿滿。



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