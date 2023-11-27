前藍委盧嘉辰現身綠營吳琪銘造勢站台 對手林金結：尊重恩師選擇
前國民黨立委盧嘉辰昨晚現身民進黨立委吳琪銘造勢場合站台，同一選區、曾是盧嘉辰子弟兵的國民黨新北市第10選區立委候選人林金結今（27）日再度受訪仍強調「一日為師、終生為父」，重申很感謝盧嘉辰的栽培，強調不管盧是選擇哪個政黨，都給予高度的尊重。
記者吳嘉億／新北報導
林金結表示，很感謝盧嘉辰的栽培，先前盧擔任升格前的台北縣土城市長及縣議員時期都是擔任他的秘書，在擔任立委時則擔任其國會辦公室副主任，直到2014年自己選上議員，強調自己點滴在心頭，「一日為師、終生為父」，重申很感謝盧嘉辰。
林金結說到，4年前盧嘉辰因支持鴻海集團創辦人郭台銘的子弟兵李縉穎助選遭國民黨撤銷黨籍，現在李縉穎則在同舟計畫下回到國民黨，大家一起為國民黨打拚；強調尊重盧嘉辰選擇了民進黨，去幫民進黨站台，重申台灣民主發展過程中每個人都有自己的選擇，不管是選擇哪個政黨，都給予高度的尊重。
對於是否擔心挺郭派轉向挺民進黨，林金結則是回應，郭台銘曾說過，如果有需要他隨時都會全力來幫助；強調選戰到了最後緊要關頭，也希望郭台銘能夠出面站台給予支持，因為郭台銘在上周三才宣布不參選，幕僚轉述目前還有很多事情要處理，等過陣子會再來安排。