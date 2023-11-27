台東綠營鬧分裂！不捨劉櫂豪被同志欺凌　長濱鄉代主席退民進黨

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「做對的事，走對的路，選最好的人！」梁秀貞說，這一路上劉櫂豪長期在台東最北邊的長濱鄉經營，從來沒有一位政治人物，像劉櫂豪一樣來過那麼多次，也協助長濱的建設，包括安通古道、農路改善、自來水設施以及部落的集會所等，更爭取新建長濱住宿式長照機構。
梁秀貞提到，劉一心一意為台東打拼，這麼認真、這麼努力的人，竟然因為初選民調的被操弄、被同黨的同志無情的欺凌，「我不忍、也不願劉櫂豪孤軍奮戰」。
梁秀貞說，從政以來劉櫂豪一直協助她，「因為劉櫂豪，我加入民進黨，這次我也會選擇陪伴劉櫂豪，11月10日劉櫂豪宣布退黨，我11月22日陪同劉櫂豪登記參選，我宣布即日起退出民進黨」。
對此，劉櫂豪回應，面對這次選舉，有許多好朋友肯定過去他所作的一切努力所呈現出來的成績，當然也不捨他在過去時間裡受到的扭曲、抹黑以及攻擊，並用具體的行動來表達，「我非常非常感謝這些好朋友帶來溫暖」。
劉櫂豪提到，相信這不只是對他個人的支持，而是期待台東是一個正面、善良的力量，會繼續的往前進，「我們會繼續努力，讓台東超越政黨，讓台東選一個最好的人，一起來努力打拼，讓台東成為我們世世代代最美好的家鄉」。
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