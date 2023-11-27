大魯閣新時代大放送 會員生日與Kuroro同日免費看電影
迎接耶誕節，台中市大魯閣新時代購物中心打造全台首座「宇宙喵KURORO聖誕樹」，只見12米高的耶誕樹裝點著閃閃發光的宇宙星球，周邊還圍繞著來自貓眼星雲的貓咪特派員KURORO，帶領外星小夥伴搭乘火箭飛船建造的太空站，科幻童趣超吸睛，已吸引不少人搶著拍照打卡。業者表示，12月25日前上傳照片至個人IG或FB等社群，可獲得KURORO造型酷卡，再抽三星人氣好禮！
記者金武鳯/台中報導
此外，大魯閣新時代聖誕節檔期也將於12月1日起登場。今年特別與台灣原創設計品牌Kuroro酷樂樂合作，打造充滿科幻童趣風格的「宇宙聖誕派對」，除了有以宇宙星球為元素的12米超高聖誕樹，只要商場會員的生日與Kuroro生日(12/22)同天，即可回館免費兌換威秀影城電影票1張，或者生日數字對中1或2任一碼，也能憑全館當日單筆滿999元發票，兌換限量電影票。
活動期間，會員消費滿額即可贈送Kuroro太空夢想小方巾、宇宙探險保冷袋、火箭基地野餐墊等超可愛周邊好禮。另於全館餐飲、娛樂單筆消費滿300元，可抽宇宙漫遊雙人行，有機會體驗時下最流行的太空艙旅館住宿。全館消費滿3000元送200元(累贈)、滿額最高加送1000元，以及UNIQLO獨家滿2000元送100元優惠，滿足消費者在冬季服飾、交換禮物的購物期待。
今年也是大魯閣新時代邁入支持「台中光音育幼院」第三年，邀請民眾一起送愛心助弱勢學童，凡於活動期間內來館捐助300元，即可獲得300點會員點數再加贈喬e歐爸爸100元餐券。大魯閣新時代將招待育幼院孩子至館內享用聖誕大餐、欣賞夢工廠最新電影，陪伴孩子們歡度聖誕佳節，一齊讓愛傳遞全宇宙！