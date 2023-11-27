▲眼壓正常就不用擔心青光眼？常壓型青光眼已成亞洲人趨勢！

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眼壓正常也有青光眼！常壓型青光眼成全身性疾病
高雄榮民總醫院眼科部青光眼專科陳瑛瑛醫師解釋，在一般情況下，確診青光眼需具備三大要件：眼壓增高慢慢壓迫視神經－導致視神經構造病變－從周邊開始往中央侵犯，造成視野的缺損，才有機會被鑑別診斷為青光眼。
但是在過去，日本有很多病患，屬於眼壓正常仍罹患青光眼的類型，才發現原來日本、韓國約有8成5皆是常壓型青光眼。近年我國因近視人口激增，也讓常壓型青光眼的盛行率大幅上升。
因此現在診斷青光眼，已經不再將高眼壓視為確診要件，而是以視神經變化與視野缺損為評斷標準。
然而，明明眼壓正常，為什麼會對視神經造成破壞呢？陳醫師表示，根據過去一位歐洲名醫Josef Flammer研究發現，常壓型青光眼患者容易合併低血壓、偏頭痛、手腳冰冷，甚至晚上睡不好，而且有自我要求高的人格特質，通常事業有成。這種體質稱作「原發型血管失調」，因為血液循環較差，全身的血管都經常處於收縮緊張狀態，因此在眼壓正常時，也可能有罹患青光眼的風險。
降眼壓成治療首選！藥水不含防腐劑更安全
只要確診青光眼，降低眼壓是目前唯一可以改善青光眼視野喪失的有效方法，面對常壓型青光眼也是如此，需積極降低30%眼壓才足夠。但由於眼壓已達標準值，希望降到更低的水準，是相對有挑戰性的。
以目前健保規範來說，第一線藥物經常會使用到乙型交感神經阻斷劑，不過，這類藥物往往擔心影響患者血壓、心跳，需要密集監測血壓。而治療成效不佳時，可以考量進入第二線使用前列腺素衍生物，有機會將眼壓降到治療標準。
陳醫師也提醒，青光眼是需要終身治療的疾病，選擇合適的眼藥水非常重要，特別是不含防腐劑成分，對病患長期使用來說，更有安全保障。
眼藥水無法達標需考慮手術？
值得注意的是，不少患者使用眼藥水後，容易出現泛紅、乾澀、刺痛、搔癢等症狀，影響用藥順從性，對於無法承受眼藥水副作用，或是接受過多種眼藥水治療仍無法達標，建議可以與醫師討論，評估是否接受手術治療。
過去青光眼治療大多將手術放在後線選擇，是因為術後無法一勞永逸，且會對眼睛造成一定的傷害，隨著微創手術進步，現在國際指引建議，不適合眼藥水治療之族群，可以手術早期介入，也讓患者多了不同治療選擇。
日常生活必知 搶救視神經免驚
由於常壓型青光眼患者體質特殊，日常生活中，陳醫師積極鼓勵病患保持運動習慣、維持肌肉量，而且不能清淡飲食，務必要攝取足夠的鹽分，血壓才不會太低；運動後更要喝運動飲料，補充鈉離子，才能全面照護視覺。
養眼畫面也能幫助青光眼治療？！她換藥後讓血壓回穩、眼壓正常！
陳瑛瑛醫師分享，先前收治一名婦女，因為搬家後，許久沒有來門診報到。在其他醫療院所接受治療時，因為視野惡化，被醫師要求加上其他藥水治療，但剛好這類藥物容易影響血壓，讓婦女經常頭暈無法正常運動，還被先生提醒手腳冰冷、宜多走動。
於是再次回到陳醫師的門診，經過討論並調整藥物後，才讓血壓漸漸回到正常數值，恢復原先的運動習慣。更重要的是，婦女找到讓自己持之以恆的運動方法「看韓國小鮮肉一起帶動跳」，她笑說，「養眼的畫面也讓自己心跳加速、血液循環變好。」先生也很感謝陳醫師，讓太太手握起來暖呼呼的！由此可知，常壓型青光眼不僅是一個眼疾，更是需要全面照護的全身性疾病！
定期檢查＋規律用藥 與青光眼和平共存
有鑒於我國近視人口不斷增加，且常壓型青光眼確診年齡逐漸年輕化。陳醫師呼籲，高度近視患者應提早至35歲每年例行檢查，進行完整的青光眼篩檢，及早接受醫囑接受治療，就有機會和青光眼和平共處。
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