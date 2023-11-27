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日本「大麻軟糖」致嘔吐、抽搐　食藥署：輸入販售最高罰2億

▲日本「大麻軟糖」致嘔吐、抽搐　食藥署：輸入販售最高罰2億
▲日本「大麻軟糖」致嘔吐、抽搐　食藥署：輸入販售最高罰2億

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】日本近期傳出數起民眾食用「HHCH類大麻軟糖」造成身體不適，日本政府將於12月2日將HHCH列為管制性藥品。衛生福利部食品藥物管理署22日表示，六氫大麻酚（Hexahydrocannabihexol，HHCH）及其製品未確認食用安全性前，不得供為食品原料使用，如果以食品名義輸入台灣、販售可處分最高2億元。

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根據日本警方調查，軟糖來源包括從網路、實體店面購買，另外也有陌生人在祭典、派對等活動中隨機發放。官網標示每顆內含30克的HHCH，特別強調「上腦的快感」，10顆要價7千日圓。大阪市市長橫山英幸表示，軟糖的製造商是大阪市內的廠商，大阪市保健所於11月10號前往該設施進行調查，證實使用大麻合成衍生物HHCH為原料。

我國外交部也警示，大阪某一家食品公司從今年4月開始製造、販賣，標榜食用者能夠產生像吸食大麻般興奮、放鬆的效果，所以逐漸在日本年輕人當中流行開來。日前接獲國人赴日食用該種軟糖後，出現噁吐、抽搐及昏睡等不適症狀向駐處求救，駐處已即時協助當事人與家屬聯繫，也提供一些必要的協助。

HHCH是大麻合成衍生物

食藥署副署長陳惠芳說明，大麻中有害成分四氫大麻酚（THC）在國內屬於二級毒品及二級管制藥品，HHCH是其合成衍生物，經查食藥署藥證系統，目前無含HHCH成份藥品許可證，且亦未列管為管制藥品。

陳惠芳表示，含HHCH產品，如果未涉屬毒品、管制藥品或藥品管理，疑供為食品用途者，依據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第9款規定，HHCH及其製品未確認食用安全性前，不得供為食品原料使用，也不得以食品名義輸入、販售。違者依《食安法》第44條規定處分6 萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、 廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

但因HHCH還沒有列入毒品或藥品管制，陳惠芳表示，海關目前並不會特別針對HHCH進行攔截，民眾帶回自用並不會違法，但還是呼籲民眾不要使用會產生不良反應的食品，如果到日本旅遊，也應該避免在沿路拿取來路不明食品食用。

陳惠芳指出，若刑事警察局等查緝機關在國內有查緝到HHCH，且評估有濫用風險，會盡快提送法務部毒品審議委員會審議是否列管為毒品，如審議列管為毒品品項後，基於科學上之需用，後續將提列至管制藥品審議委員會審議，再列為管制藥品管理。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59997

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