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韋氏字典2023年度代表字「真實的」　點出AI時代真假難辨

▲「韋氏字典」公布2023年的年度代表英文單字是「authentic」也就是「真實的」這個詞。（圖／擷取自Pixabay）
▲「韋氏字典」公布2023年的年度代表英文單字是「authentic」也就是「真實的」這個詞。（圖／擷取自Pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

人工智慧（AI）崛起的今年出現許多特定詞彙與用語，《美聯社》報導指出，「韋氏字典」（Merriam-Webster）今（27）公布2023年的年度代表英文單字是「authentic」也就是「真實的」這個詞。過去這個字經常被查閱，但在今年被查詢的次數出現大幅的增加，報導稱韋氏字典編輯稱這似乎意味著，「當我們質疑真實性時，我們會更重視它」。

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《美聯社》報導指出，2023年是韋氏字典選擇年度代表字的20週年，也是人工智慧崛起的一年，而在今年「真實的」這個詞被查詢的次數大幅增加，例如「真實的聲音」（Authentic voice）和「真實的自我」（Authentic self）等；韋氏字典特約編輯索克洛斯基（Peter Sokolowski）在宣布這個年度代表字時指出，他們在2023年看到的是「真實性（authenticity）危機」，也就是當人們愈質疑真實性，人們愈重視它。

報導指出，索克洛斯基和團隊發現人們對「真實的」這個字的興趣持續增加，這也與全球相關事件有所關聯，例如特斯拉創辦人馬斯克、美國流行樂天后泰勒斯（Taylor Swift）、哈利王子（Prince Harry）要「更真實地說話」（speak authentically）或在言行上更追求真實等。

索克洛斯基表示，人們不再相信自己所看到的，「我們可以相信學生寫的這份報告嗎？我們可以相信政治人物真的有發表過這樣的言論嗎？」，接著又稱如今人們認知到真實性本身就是一種展演，「有時我們並不相信自己的眼睛或耳朵」。

此外，他也說今年「5個字母組成的字」被過濾了許多，因為如Wordle、Quordle等拼字遊戲玩家也會利用韋氏字典的網站搜尋單字，另外「X」這個字也吸引了超乎過去的流量，這自然是與馬斯克在七月推特重新命名後帶來的查詢量。

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