蔡壁如「藍白合」未報備 江和樹力挺：歡迎侯友宜、韓國瑜來站台
民眾黨台中市立委參選人蔡壁如今赴國民黨中央黨部，與藍營小雞一起開記者會，並說「事前沒向民眾黨中央報備」，引起藍白支持者議論。民進黨台中市黨部主委江和樹認為外界想太多了，民眾黨是合作的政黨，總統雖然破局，地方立委選舉依舊可以藍白合，如果侯友宜、韓國瑜願意為蔡壁如站台，他十分樂見。
記者顏幸如／台中報導
民眾黨台中市立委參選人蔡壁如今（27）日到國民黨中央出席記者會，受訪時透露「沒向民眾黨中央報備」，藍白失和後，近幾日發生民眾黨地方小雞脫隊情事，引起外界議論，蔡壁如的民眾黨身分是否動搖。對此民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹直言「想太多了」！總統藍白合雖然失敗，地方立委照樣可以藍白合、很多議題都可以合作，本周日（12月3日）上午蔡壁如將成立競總總部，不僅黨主席柯文哲會到，台中市長盧秀燕也將出席，但為免踩到國民黨紅線，會安排將柯和盧的時間錯開，不會同台。
江和樹說，藍白合的目標就是下架民進黨、國會不過半，若國會被民進黨一黨獨大，即使柯文哲當選總統，還是不利施政，因此他認為立委藍白合的重要性不亞於總統層次。總統藍白合破局後，他在地方仍全力拉抬藍營小雞，這兩天為國民黨的顏寬恒、廖偉翔助講，過兩天會出席林家興的造勢場。蔡壁如昨天也替嘉義縣無黨籍山區立委候選人林國慶站台，目的同樣是下架民進黨、國會三黨不過半。
蔡壁如今被問到，日後是否找國民黨總統參選人侯友宜站台，表示總統層級就是兄弟爬山，各自努力，目前民眾黨未下達不准侯友宜站台的禁令，但也不會刻意邀請。江和樹強調「蔡壁如做什麼我都支持」！如果侯友宜、韓國瑜願意為她站台，自己也十分樂見，因為民眾黨是合作的政黨，不會分你我。