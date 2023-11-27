換一片擋風玻璃要價破百萬 McLaren F1驚人維修金額曝光
我們都知道跑車的價格非常驚人，更遑論像是McLaren F1這類的超級跑車，以目前的行情估計一輛狀況好的F1要價大約是2,000萬美金，折合台幣超過6.3億元，而車價都已經這麼高了，維修費用肯定也非常驚人，近日網上就瘋傳這輛車換一片擋風玻璃要價3.3萬美金，折合台幣約104.2萬元。
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近日有一位名為Colleen Sheehan的經典車銷售人員拍攝了一段影片，這個影片是他在加州舉行的一場活動當中，有兩輛McLaren F1並排停放，而兩輛車有同一個特點就是他們的擋風玻璃都裂開了，因此他就在拍攝影片時順便問了這個問題，這個問題可能只有這些車主們才知道答案，畢竟這些超跑的擋風玻璃為了擁有優異的空力表現，再搭配其優美的車身線條，其形狀通常都非常詭異，光是要打造這樣的玻璃就已經不是一件容易的事。
而根據熟悉McLaren的網友指出，這塊擋風玻璃的成本約為2.5萬元，折合台幣約是78.9萬元，當然這只是這塊玻璃的料錢而已，這類超跑品牌另一個維修昂貴的原因就是工資，而更換擋風玻璃的工資大約是8,000美金，折合台幣約25.3萬元，這讓換一塊擋風玻璃的價格來到驚人的3.3萬美金，折合台幣約104.2萬元，不過這項消息尚未被McLaren官方證實，但值得慶幸的是這些F1車主竟然還可以獲得全新的擋風玻璃，而且除了這塊玻璃之外，McLaren還會為這輛F1打造新的鋁鎂合金油箱，這種歷史久遠的老車還有新零件可以用，也只有超跑車款有可能達成了。