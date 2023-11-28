買iPhone「必送蘋果貼紙」有原因！賈伯斯堅持46年 初代樣式驚人
蘋果公司（Apple）推出的iPhone手機、Mac筆電以及AirPods耳機系列，受到許多死忠果粉歡迎，而每次購買蘋果商品，總是會附贈一張蘋果Logo貼紙。事實上，這是蘋果創辦人史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）於1977年想出的點子，且初代蘋果貼紙模樣還十分有趣，竟是呈現彩色模樣，引起網路熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Dcard發文表示，蘋果為了落實環保，自從iPhone 12開始就不再提供充電器及耳機等配件，卻仍在盒中附上一張蘋果Logo貼紙，相當好奇背後原因，也詢問大家「蘋果貼紙的用途？大家都貼哪裡？」
貼文曝光後，網友們紛紛回答用途，「我貼垃圾桶，看起來都變高級了呢」、「我貼在銀色行李箱上，變成巨大Mac既視感，自以為很有創意結果都被笑」、「我爸直接貼在其他牌子的筆電logo上」。
事實上，3C達人身兼YouTuber的「蘋果爹」過去就曾專門做一期影片解釋，送貼紙這行為早年在美國文化中就非常盛行，無論是超市、大賣場、醫院等，甚至是迪士尼遊樂園都可以隨處拿到貼紙。因為送貼紙不僅可以讓顧客感到開心，也可以藉機四處宣傳品牌，將品牌形象漸漸深入民眾的日常生活中，且成本還非常低廉。
而蘋果公司在1977年推出Apple II電腦，而賈伯斯為了展現這台電腦有彩色螢幕，特別請專人設計一個彩色的蘋果Logo，打算放在電腦上面。由於賈伯斯非常喜歡這個Logo，還特地做成許多小貼紙，只要買電腦就附贈一張，一方面也可以藉由消費者宣傳蘋果這個品牌。
蘋果爹還秀出蘋果初代貼紙的照片，除了擁有彩色外觀，邊緣還參差不齊，看起來像是印製不佳，但其實撕下來還是完整的一張蘋果貼紙。多年下來，蘋果貼紙的印刷品質越來越好，樣式也逐漸進化，成為現在單色的蘋果Logo貼紙。