曾認同反猶陰謀論惹議！馬斯克親訪以色列 討論加薩人道危機
億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在旗下社群平台「X」贊同一篇反猶太陰謀論的貼文後，招致十多個品牌拒絕再該平台投放廣告，今（27）日他在該國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的陪伴之下前往以色列造訪，並表達對於受困於加薩地區人值得關注，以及討論逐漸高漲的反猶網路言論。
國際中心楊智傑／綜合報導
科技企業家馬斯克今造訪了以色列邊境社區卡法阿扎（Kfar Aza），根據《以色列時報》（Times Of Israel）報導，在當地議會與以色列國防軍（IDF）引導下，他前往當地遭殺害的維安人員住家，聽取地方社區如何受到哈馬斯武裝份子的破壞與暴行，在踏訪卡法阿札後，馬斯克在X平台發了「行動勝於空談」這則簡短的推文。
以色列《國土報》則稱，馬斯克除了會見到以色列總理納坦雅胡外，還會和該國總統赫佐格會晤，同時也會與受困於加薩的人質家屬代表與會，聽取人質家屬的不安以及哈馬斯組織的恐怖行動。
馬斯克旗下的X平台近來深陷反猶太言論風波，儘管馬斯克多次重申自己反對「反猶太主義」等煽動仇恨和衝突的事物，該平台不會助長仇恨發言，但戰火爆發至今反猶與恐伊斯蘭情緒仍在社群平台高漲。
與此同時，由於馬斯克本人帳號曾針對反猶太貼文按讚，該貼文宣揚「猶太人一直煽動對白人的仇恨」並提及「大取代」（Great Replacement）陰謀論，使美國大型企業如迪士尼、蘋果等公司紛紛撤除在該平台上的企業廣告。