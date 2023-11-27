陳慕義曝超狂求學史！沒讀建中上台大 為把妹輕鬆轉外文系玩瘋
67歲陳慕義憑著電影《老狐狸》奪下第60屆金馬獎最佳男配角，在台上感言以幽默又生動的方式，細數一部電影幕後每一位存在的工作者，甚至是接地氣地喊出「幹」字，意外廣受好評。他的背景也被翻出，被發現是建中、台大的高材生，但他停止以訛傳訛，今（27）晚在臉書澄清，並沒有讀過建中，高中念了2所學校沒畢業，因為和女朋友私奔。之後他考進台大夜間部，為了把妹轉外文系，厲害到得了書卷獎，但最後被二一，才又去北藝大戲劇系才終於畢業。
記者蔡依庭／綜合報導
陳慕義解釋前不改真性情，臉書第一句話就是「真的是麻煩」，開始解釋自己的求學史，他說：「高中沒畢業去當兵，考上台大夜間部歷史系，外文系美女多就轉系考考上，然後得到書卷獎就臭屁，不是在打橄欖球就是在撞球，結果二一沒畢業，然後藝術學院像個浮木飄過來，我就死抱著，終於有一個學校給他念畢業了。」
他分享了自己的求學史，講完大學又講高中，要大眾看清楚了：「我從來沒有說自己是建中人，高中就讀的學校是延平中學，因為和教官起衝突，念到一半就轉念自由中學（今光啟高中），但他當時選擇放棄學業，和女友私奔，因此也沒畢業，就這樣去當兵。」
雖然陳慕義看來有點本土，也時常口出狂言，但他很有才華，除了很會演戲，寫的舞台劇劇本，曾榮獲舞台劇劇本層榮獲2008年台灣文學獎劇本創作類金典獎。他拿下金馬獎在後台受訪時，蹦出一句「有錢人都做一些奇怪事」，適逢郭台銘退選隔一天，讓人不聯想到在酸郭董都不行，結果陳慕義在慶功宴笑說「最近最奇怪的就是馬斯克」，可見他腦袋裝了很多想法，也涉略很廣泛。
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