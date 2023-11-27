中國兒科病院爆滿！教室「學生少一半」 連露營推車都拿來當病床
中國近期流行包含新冠病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和流感病毒等5類病原體，其中兒童抱病情況嚴重，多家醫院兒科門診爆滿，就連對抗新冠疫情建立的「方艙」都得當成臨時診治場所，遼寧省某間小學上課期間教室更是直接少了一半的學生，濟南家長則得拿出自家露營推車讓孩子躺好掛點滴，展示當地醫療量能嚴重吃緊。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國近期爆發肺炎黴漿菌感染等呼吸道疫情，在社群平台X（前推特）上，「李老師不是你老師」分享了位於遼寧省營口市鮁魚圈區的當地學校內的染疫現況，畫面中可以看到本該充滿活力的教室，學生明顯少了一半，教室後方則貼上斗大的「請黨放心，強國有我」8字標語，引發不少中國網友紛紛感歎這波疫情的可怕。
另外根據《齊魯晚報》報導，山東濟南部分醫院兒科急診室每日接診量已突破1000人，許多家長更因為孩子生病，不得不請假陪同孩子就醫，導致兒科急診室現場人滿為患，有受訪家長稱染病的孩子班上有近40名小學生，但已經有十幾人出現了發燒和咳嗽等症狀，就連老師的聲音也都嘶啞，只剩1/3的學生沒有發燒、咳嗽症狀。
受到濟南市各大醫院兒科急診室的患病兒童數量激增影響，當地部分醫院的走廊人擠人的程度讓家長只能「自求多福」，在濟南醫院排隊候診的家長甚至拿出露營用的推車讓孩子平躺在內，並在一旁掛上點滴當作移動式病床，只為等候看診。