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中國兒科病院爆滿！教室「學生少一半」　連露營推車都拿來當病床

▲中國爆發呼吸道疾病，且病情集中兒童，在濟南一間醫院的兒科急診室內有請假陪同就醫的家長只能使用露營推車讓孩子當病床。（圖擷取自微博）
▲中國爆發呼吸道疾病，且病情集中兒童，在濟南一間醫院的兒科急診室內有請假陪同就醫的家長只能使用露營推車讓孩子當病床。（圖擷取自微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國近期流行包含新冠病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和流感病毒等5類病原體，其中兒童抱病情況嚴重，多家醫院兒科門診爆滿，就連對抗新冠疫情建立的「方艙」都得當成臨時診治場所，遼寧省某間小學上課期間教室更是直接少了一半的學生，濟南家長則得拿出自家露營推車讓孩子躺好掛點滴，展示當地醫療量能嚴重吃緊。

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中國近期爆發肺炎黴漿菌感染等呼吸道疫情，在社群平台X（前推特）上，「李老師不是你老師」分享了位於遼寧省營口市鮁魚圈區的當地學校內的染疫現況，畫面中可以看到本該充滿活力的教室，學生明顯少了一半，教室後方則貼上斗大的「請黨放心，強國有我」8字標語，引發不少中國網友紛紛感歎這波疫情的可怕。

另外根據《齊魯晚報》報導，山東濟南部分醫院兒科急診室每日接診量已突破1000人，許多家長更因為孩子生病，不得不請假陪同孩子就醫，導致兒科急診室現場人滿為患，有受訪家長稱染病的孩子班上有近40名小學生，但已經有十幾人出現了發燒和咳嗽等症狀，就連老師的聲音也都嘶啞，只剩1/3的學生沒有發燒、咳嗽症狀。

受到濟南市各大醫院兒科急診室的患病兒童數量激增影響，當地部分醫院的走廊人擠人的程度讓家長只能「自求多福」，在濟南醫院排隊候診的家長甚至拿出露營用的推車讓孩子平躺在內，並在一旁掛上點滴當作移動式病床，只為等候看診。

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