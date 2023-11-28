今明防10度溫差！週四東北季風挾雨彈 北台灣「變天轉冷」到週末
一波一波東北季風襲捲台灣！中央氣象署指出，今（28）日各地早晚低溫攝氏16到20度，北台灣白天高溫約攝氏24至25度、中南部白天高溫攝氏27至29度，一直到明（28）日都是相對溫暖且乾燥的天氣，週四（11月30日）新一波東北季風將增強，北台灣整天濕涼，白天高溫和前一天相比下降攝氏7度左右，只有攝氏20至22度，會出現降雨的區域在桃園以北、東半部，中南部天氣雖晴朗，但日夜溫差仍較大。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員李孟軒表示，今日中南部日夜溫差大，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，明日東北季風短暫減弱，北台灣高溫回升攝氏3度左右，來到攝氏26至27度，各地白天體感舒適至溫暖，中南部仍有攝氏10度左右的日夜溫差，各地多雲到晴，僅北部山區、東半部地區有零星降雨。
李孟軒提醒，週四至下週日（12月3日），都受到水氣較多的東北季風影響，包括桃園以北、東半部地區全天都有不定時的局部短暫雨，其它地區多雲到晴。中部以北、東北部低溫將來到攝氏15至16度，其它地區攝氏18至19度，北台灣白天高溫降幅最大，只有攝氏20至22度，和前一天相比下降攝氏7度左右。
李孟軒指出，下週一（12月4日）東北季風減弱，各地氣溫也會逐漸回升、降雨慢慢趨緩，但大台北、東半部仍有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。下週二至下週四（12月5日至12月7日），北部、東半部會出現零星雨勢，是否還有東北季風或冷空氣侵襲，氣象署將持續關注。