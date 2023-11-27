熱狗才剛跟徐懷鈺和好又開砲 暗酸周杰倫「寫不出歌拜託快滾」
熱狗在9月推出新歌《樓下的房客》被爆抄襲作家朱德庸，後來誠懇道歉又發了2千多字交代事情的來龍去脈，事情總算落幕。沒想到他又鬧出事來，近期他推出新歌《依然我行我素》，部分歌詞疑似在對周杰倫開砲，「現在就在吃老本，如果是真的寫不出歌，拜託快遲早滾」，暗酸意味濃厚，隨即掀起敏感的粉絲被罵爆，再度引起爭議。
記者蔡依庭／綜合報導
熱狗日前才剛宣布，演唱會要和被他寫歌罵過的徐懷鈺合作，話題十足。但熱狗寫歌罵人已經見怪不怪，只是近幾年比較少見，沒想到，他最近推出的新歌《依然我行我素》，一開始就提到周杰倫的歌曲《爸．我回來了》，接著唱「以前是吃餃子老虎，現在在吃老本，如果是真的寫不出歌，拜託快遲早滾，別只會賣弄情懷，歌迷都說，又是老梗」，疑似暗諷對方唱的都是舊歌。
還有一段也是很酸，熱狗唱著「看哪些沒料的又要出唱片，以為自己有多屌結果生出大便，裝B抽古巴的雪茄、戴假的古巴鍊」。其中，「屌」字就是周杰倫最愛講的口頭禪；古巴拍MV也是周杰倫曾做過的事。種種線索都讓周杰倫粉絲替偶像對號入座，氣到去熱狗微博灌爆抗議留言，「人家確實有老本可吃」、「別過幾天又來道歉哦」。
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