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冬季變暖　氣候變遷影響希臘橄欖收成

▲由於氣候變遷，導致缺乏嚴寒冬季，包含希臘、西班牙、義大利等歐洲國家恐再發生橄欖欠收災難。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於氣候變遷，導致缺乏嚴寒冬季，包含希臘、西班牙、義大利等歐洲國家恐再發生橄欖欠收災難。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社希臘波利伊羅斯27日綜合外電報導）希臘有機耕作農民瓦西拉基帶著欣賞的目光，看著自己莊園裡據信有200多年樹齡的一棵巨大橄欖樹。這顆樹儘管數年前遭閃電擊中，至今仍有收成。

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但由於氣候變遷，導致缺乏嚴寒冬季，正證明連這棵多節瘤的老橄欖樹也招架不住。

瓦西拉基（Zaharoula Vassilaki）告訴法新社：「氣候已經改變，樹木無法應付這些巨大變化。我們完全不再有冬天了。」

希臘北部城市波利伊羅斯（Polygyros）所在地哈奇帝奇省（Halkidiki），本月中旬氣溫仍超過攝氏15度。

希臘食用橄欖專業協會（Doepel）理事阿諾伊薩斯（Nikos Anoixas）指出：「我認為氣候變遷是這個產季最大挑戰。」

他說：「現在這個時節，氣溫應該是攝氏10度。…今年已經報銷，我們擔心明年情況也類似。我甚至不願去想，如果接下來又是這樣的一年會如何。」

現年62歲的伊凡傑利諾斯（Vangelis Evangelinos）從小在哈奇帝奇省的家族土地上種植食用橄欖。在他記憶中，不曾經歷過他所處地區今年這樣的不利天候情況，或是如此糟糕的收成。

他告訴法新社：「我們從來沒有經歷過這樣的一年。」2個月前，更南部的希臘的撒利大區（Thessaly）遭到大規模洪水重創。

伊凡傑利諾斯表示：「短時間內落下強降雨，與土壤肥沃所需條件正好相反。」

根據希臘橄欖農和專家的說法，溫暖的天氣已經影響產區約600萬棵橄欖樹。

現年48歲的瓦西拉基說：「今年『不產果』的現象非常嚴重，我們主要在過去5年注意到了這個問題。」

歐洲聯盟（EU）其他橄欖生產大國義大利和西班牙也面臨類似問題，造成價格上漲。

世界最大橄欖油產國西班牙去年遭遇非常艱困的一年，今年又發生乾旱，導致情況雪上加霜。義大利橄欖農也表示，今年收成估計減少達8成。

歐盟表示，2022-2023年產季全球橄欖油產量估計將比前一年下降逾26%，來到略高於250萬公噸；其中在歐盟預估減少39%。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1121127

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