毛澤東之子死於蛋炒飯？中國嚴禁討論 矢板明夫：重回威權時代
中共已故前領導人毛澤東之子毛岸英，1950年11月25日在朝鮮平安北道昌城郡東倉面大榆洞的志願軍司令部遭空襲陣亡，得年28歲，有關他的死因流傳多種說法，其中一種便是毛岸英死時正在做蛋炒飯，炊煙引來敵軍注意投彈，未能及時逃走而被炸死。中國官方「中國歷史研究院」25日推出紀念影片，痛批毛岸英之死與蛋炒飯有關的說法，是「最為惡毒的謠言」，對此知名日本媒體人矢板明夫則回應，共產黨一黨獨裁的體制不改，光吃蛋炒飯也沒有用。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫26日深夜在臉書發文，回憶起自己過去在北京當記者時，周圍有很多中國人把每年的11月25日叫做「蛋炒飯節」，大家會一起喝酒、吃蛋炒飯，這其實是中國人民嘲諷政府的一種方式，因為北韓金正日過世後，他的小兒子金正恩接班，有中國網友看到北韓獨裁者搞世襲，就說：「如果當年沒有那一鍋蛋炒飯，現在的中國一定和北韓一樣，獨裁者世襲。所以要感謝蛋炒飯」，並開始流行過「吃蛋炒飯紀念毛岸英」的「蛋炒飯節」。
矢板明夫指出，毛岸英被炸死時年僅28歲，他上朝鮮戰場，其實是為了「鍍金」，所以一直被安排待在相對安全的司令部，就連彭德懷去前線視察都不敢帶上他，生怕有什麼閃失，如果「皇太子」毛岸英沒有死，後來很可能會成為毛澤東的接班人。
矢板明夫感嘆，以前有段時間，中國的言論環境相對較自由，不過近幾年，在中國國內有關蛋炒飯節的網路討論，已經完全被禁止了，甚至還有人因為有關蛋炒飯節的留言而被捕。
矢板明夫直言，毛岸英雖然不在了，但出現「毛澤東精神」的繼承人習近平，僅用了短短幾年時間，就把中國帶回了威權主義時代，現在中國和北韓的自由、人權狀況已相差無幾，認為：「共產黨一黨獨裁的體制不改變，光吃蛋炒飯是沒有用的。」