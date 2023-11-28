MLB／老將Jason Heyward本季表現回春！1年2.8億回歸道奇
隨著MLB自由市場開啟，許多球員都陸續找到下家，在今（28日）根據《ESPN》表示，外野手 Jason Heyward將以1年900萬美元（約2.8億台幣）重回洛杉磯道奇，並在2024年球季預計出任球隊一壘手與外野。
記者張志宇/綜合報導
道奇近年可說是中生代選手的再生工廠，在2022球季時，Jason Heyward在芝加哥小熊僅出賽48場（生涯新低）、敲出28安、1轟、打擊率0.204的成績，便在2023球季離開小熊以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約加盟道奇。
Jason Heyward則在本季繳出大回春表現，出賽124場繳出15轟、40打點，打擊三圍為.269/.340/.473，OPS有0.813，這是他自2012年效力勇士之後打出的最佳成績，目前生涯在大聯盟征戰14年，曾經效力勇士、紅雀和小熊，2015年和小熊簽下8年1.84億美元的合約，並在2016幫助小熊打破「山羊魔咒」捧起冠軍。
對於道奇這筆操作，《ESPN》則認為這是一筆合理且低風險的投資，而在這筆簽約後，更能確定當家球Mookie Betts下賽季將繼續擔任主戰二壘手，不會回到外野防區。
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