「全台最醜」中壢車站明年要拆了！打造三鐵共構新站　2031年完工

我是廣告 請繼續往下閱讀
張市善政也提到，國發會於24日已審議通過桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃，行政院預計今年底核定，期許工程團隊從設計到施工一步一步往前推進，期待8年後中壢車站嶄新的樣貌，感謝立委魯明哲去（2022）年A22老街溪站通車前，即提醒號誌銜接相容性問題，接著又關心A23站及捷運綠線延伸中壢工程，對於地方建設非常瞭解，於立法院為民喉舌，也感謝交通部王國材部長支持「大月台」方案。
交通部長王國材表示，今年7月後機場捷運延伸至A22老街溪站，未來再延伸至A23中壢站是最後一哩路，而此處涉及桃園鐵路地下化，有許多工程介面，再加上桃園捷運綠線延伸中壢已通過綜合規劃，因此，未來中壢站的「大月台」能達成同一月台轉乘，期許交通部鐵道局同仁能克服機電系統整合問題，預計2031年讓中壢車站新的站體完工，相信對於中壢的發展與市民的便利性都能提升。
捷運工程局表示，捷運綠線延伸中壢計畫於可行性研究階段核定於GE05站與機場捷運轉乘，而在綜合規劃階段，市府再提出使桃園捷運綠線與機場捷運可於A23站轉乘之優化方案，並使桃園捷運綠線、機場捷運線與台鐵形成三鐵共構的中壢車站，未來三鐵共構的配置為台鐵在上層、A23站在下層，呈現十字交叉的結構，同時，結合中壢停三停車場用地多目標大樓BOT規劃，將有效提供民眾便捷交通系統及多元複合使用空間，讓民眾可在中壢車站以最便利的方式轉乘機場捷運、綠線延伸中壢及台鐵，未來將結合沿線都市更新及土地開發效益，以提高桃園市整體交通路網可及性。
捷運工程局指出，綠線延伸中壢段是桃園市民期盼已久的捷運建設，本計畫的目標是在行政院核定綜合規劃後8年通車，未來透過系統整合，將逐步實現一車到底、無需轉乘的環狀運輸模式，提供旅客無縫接軌的便利服務，以實現軌道路網的環狀連接。為了爭取早日動工，綜合規劃階段已同步進行基本設計，且PCM（專案管理）將於近期公告上網招標，之後即可委請 PCM 辦理工程會審議核定及統包工程的發包。市府將全力推動綠線延伸中壢段計畫，期望在120年如期如質通車營運。