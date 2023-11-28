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「全台最醜」中壢車站明年要拆了！打造三鐵共構新站　2031年完工

▲桃園市長張善政陪同立法院交通委員會，前往中壢火車站後站考察桃園地區交通建設。（圖／桃園市府）
▲桃園市長張善政陪同立法院交通委員會，前往中壢火車站後站考察桃園地區交通建設。（圖／桃園市府）

記者林莞茜／綜合報導

曾被網友票選為「全台最醜車站」的台鐵中壢車站，國發會於本（11）月24日審議通過桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃，行政院預計今年底核定桃園市長張善政表示，中壢車站江形成「三鐵共構」車站，也會是桃園唯一三鐵共構的地方，台鐵車站將重新改建、機捷延伸線正在施工、捷運綠線延伸中壢也將核定；交通部長王國材指出，現有站體預計2024年6月拆除，屆時會先啟用臨時新站，預計2031年讓中壢車站新的站體完工，未來中壢站的「大月台」能達成同一月台轉乘，期許交通部鐵道局同仁能克服機電系統整合問題，相信對於中壢的發展與市民的便利性都能提升。

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桃園市長張善政27日上午前往中壢火車站後站，陪同立法院交通委員會考察桃園地區交通建設，張善政表示，台鐵中壢站、機場捷運延伸線與捷運綠線延伸中壢將來會在中壢車站（A23站）形成「三鐵共構」車站，儘管工程非常複雜，但為了讓從八德搭乘捷運綠線至中壢的乘客轉乘更便利，因此規劃在中壢車站以「大月台」的方式，達到一勞永逸的效果。張市長強調，中壢是桃園唯一三鐵共構的地方，台鐵車站將重新改建、機捷延伸線正在施工、捷運綠線延伸中壢也將核定，工程正逐步往前推進，相信中壢將成為桃園最亮眼的地區。

▲台鐵中壢站、機場捷運延伸線與捷運綠線延伸中壢將來會在中壢車站（A23站）形成「三鐵共構」車站，。（圖／桃園市府）
▲台鐵中壢站、機場捷運延伸線與捷運綠線延伸中壢將來會在中壢車站（A23站）形成「三鐵共構」車站。（圖／桃園市府）


張市善政也提到，國發會於24日已審議通過桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃，行政院預計今年底核定，期許工程團隊從設計到施工一步一步往前推進，期待8年後中壢車站嶄新的樣貌，感謝立委魯明哲去（2022）年A22老街溪站通車前，即提醒號誌銜接相容性問題，接著又關心A23站及捷運綠線延伸中壢工程，對於地方建設非常瞭解，於立法院為民喉舌，也感謝交通部王國材部長支持「大月台」方案。

交通部長王國材表示，今年7月後機場捷運延伸至A22老街溪站，未來再延伸至A23中壢站是最後一哩路，而此處涉及桃園鐵路地下化，有許多工程介面，再加上桃園捷運綠線延伸中壢已通過綜合規劃，因此，未來中壢站的「大月台」能達成同一月台轉乘，期許交通部鐵道局同仁能克服機電系統整合問題，預計2031年讓中壢車站新的站體完工，相信對於中壢的發展與市民的便利性都能提升。

捷運工程局表示，捷運綠線延伸中壢計畫於可行性研究階段核定於GE05站與機場捷運轉乘，而在綜合規劃階段，市府再提出使桃園捷運綠線與機場捷運可於A23站轉乘之優化方案，並使桃園捷運綠線、機場捷運線與台鐵形成三鐵共構的中壢車站，未來三鐵共構的配置為台鐵在上層、A23站在下層，呈現十字交叉的結構，同時，結合中壢停三停車場用地多目標大樓BOT規劃，將有效提供民眾便捷交通系統及多元複合使用空間，讓民眾可在中壢車站以最便利的方式轉乘機場捷運、綠線延伸中壢及台鐵，未來將結合沿線都市更新及土地開發效益，以提高桃園市整體交通路網可及性。

捷運工程局指出，綠線延伸中壢段是桃園市民期盼已久的捷運建設，本計畫的目標是在行政院核定綜合規劃後8年通車，未來透過系統整合，將逐步實現一車到底、無需轉乘的環狀運輸模式，提供旅客無縫接軌的便利服務，以實現軌道路網的環狀連接。為了爭取早日動工，綜合規劃階段已同步進行基本設計，且PCM（專案管理）將於近期公告上網招標，之後即可委請 PCM 辦理工程會審議核定及統包工程的發包。市府將全力推動綠線延伸中壢段計畫，期望在120年如期如質通車營運。

▲中壢車站（A23站）「三鐵共構」車站，預計120年完工。（圖／桃園市府）
▲中壢車站（A23站）「三鐵共構」車站，預計120年完工。（圖／桃園市府）

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