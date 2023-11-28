中國呼吸道疫情慘！「先掛號晚就診」釀醫療擠兌 挨批有如堰塞湖
中國爆發多種呼吸道疾病疫情，我國疾管署指出，當地至少有7種病原體正在流行，醫療量能吃緊，呼籲老人及幼兒非必要勿前往，如真有必要，強烈建議先施打流感和新冠疫苗。有中國媒體實際蹲點兒科醫院後發現，可能是因為門診、急診人滿為患的關係，不少人採取「先掛號晚就診」的策略，節省現場漫長的等待時間，但也造成其他時段出現擠兌現象。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據中國《看看新聞》報導，由於流感、新冠、合胞病毒、肺炎支原體等多種呼吸道病毒或細菌感染，中國多地醫院兒科門診大排長龍，各大醫院的兒科門急診量維持高位運作，不少帶著孩子前來就診的家長都做好了打「持久戰」的準備，輸液區（打點滴）也是座無虛席，從幾個月齡到學齡兒童，大部分都已經待了好幾天。
有家長透露，孩子短時間內已數度求診，症狀雖然相似，但感染的病原體不盡相同，不少都是「二刷」甚至「三刷」，讓做父母的焦慮不已：「這次是支氣管肺炎，上一次是病毒性感冒，僅僅間隔了一個多星期。」
不過，當地媒體觀察後發現，有門診出現「先掛號晚就診」的漏洞，因為即使過號了，簽到後只要等幾號就能看病，高峰期就診也不用等很久，對患者來說似乎是不錯的策略，但間接導致之後的門診出現「堰塞湖」，叫號、檢查、回診都會因為本不該在該時段出現的預約患者而被「擠兌」。
報導指出，有些本應5點結束的白天門診，都要延後到6點半甚至7點半才能結束，按規矩，夜間門診要等白天門診結束後才開始，所以白天門診的延後，直接意味著掛了夜間門診的患者也要延後就醫，有的醫院因此呼籲，希望患者還是依預約時段前去就診，否則不僅體驗感不佳，還會造成醫療資源浪費。