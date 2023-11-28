MLB／今永昇太排名市場投手第7想追26億大約！這三隊都有興趣
近年在國際賽有著「台灣殺手」的日籍左投今永昇太日前表態將挑戰大聯盟，根據大聯盟今（28日）透露，上季效力日本職棒的今永昇太與上澤直都正式展開入札程序，大聯盟球隊將有45天能自由接觸這兩位球員直到明年1月11日，其中大聯盟記者Mark Feinsand就表示，洛杉磯道奇、西雅圖水手、舊金山巨人都將對今永昇太展開追求。
記者張志宇/綜合報導
根據記者Mark Feinsand表示，今永昇太是本季大聯盟自由市場中，排名第7名的投手與自由市場第15名的選手，隨著Aaron Nola與前田健太相繼簽約，預期今永昇太將成為自由市場上的搶手貨。
《MLB TRADE RUMORS》則表示，今永昇太在簽約時，將會以千賀滉大去年與紐約大都會簽下的5年7500萬美金合約來作爲談判基準點，預期今永昇太的合約總額將會落在5年8500萬美元（約26億台幣）左右。
今永昇太在2023賽季為橫濱DeNA海灣之星出戰22場，主投148局繳出7勝4敗、防禦率2.80、174K的成績，日職8年生涯共計出賽165場，拿下64勝50敗、防禦率3.18、1021次三振的成績。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁