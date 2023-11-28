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台泥砸266億擴大投資土耳其葡萄牙低碳水泥！早盤股價大漲4%

▲台泥於昨（27）日晚間11時30分召開重大訊息記者會，宣布擴大投資歐、亞、非洲低碳水泥市場，激勵今（28）日股價跳空開高，早盤大漲4%，最高勁揚至35.5元。（圖／台泥提供）
▲台泥於昨（27）日晚間11時30分召開重大訊息記者會，宣布擴大投資歐、亞、非洲低碳水泥市場，激勵今（28）日股價跳空開高，早盤大漲4%，最高勁揚至35.5元。（圖／台泥提供）

記者鄭妤安／台北報導

台泥於昨（27）日晚間11時30分召開重大訊息記者會，宣布擴大投資歐、亞、非洲低碳水泥市場，規劃將土耳其OYAK水泥合資公司持股由40%，提高至60%，葡萄牙Cimpor水泥合資公司持股從40%，增加至100%。激勵今（28）日股價跳空開高，早盤大漲4%，最高勁揚至35.5元。

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台泥企業團持續擴大全球化綠色佈局，27日宣布攜手土耳其OYAK集團，擴大投資歐亞非低碳水泥市場。台泥擬將土耳其OYAK水泥合資子公司持股由40%提高為60%，將葡萄牙Cimpor水泥合資子公司持股從40%增加為100%。

此次台泥擴大持股，主要著眼於OYAK水泥以及Cimpor水泥兩家公司領先全球的低碳水泥研發與生產技術。台泥董事長張安平表示，未來不懂得碳的公司是無法生存的，而低碳絕對是國際化市場。他相信台泥透過增加投資OYAK水泥以及Cimpor水泥，未來可望成為全球少數能提供最低碳水泥的主要供應商之一，具備高度碳競爭力。

台泥此次擴大持股案，目標於2024年第一季結束前完成相關交易程序，台泥董事會授權金額為新台幣約266億元內。台泥強調，不管是於加拿大建置綠電電芯廠或開拓歐洲低碳水泥市場，台泥將持續低碳轉型及國際化的腳步。

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