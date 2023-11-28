▲調養肝火放寬心　孕期中醫養肝，寶寶學業就業一把罩

我是廣告 請繼續往下閱讀
肝在志為怒 中醫理論養肝調理情緒《黃帝內經》說「肝在志為怒」，健康失衡容易情緒不穩，憤怒又傷肝。腎虧症候群會讓人記憶減退，肝火大會讓人沒有耐性、情緒易怒。因此，肝是否健康，也會影響人的情緒。
媽媽孕期養肝 寶寶學業就業一把罩李深浦引述國外研究團隊發現，人在懷孕時吃到很微量的農藥殘留，會有過動兒和無法專心讀書的情況，這是因為在母體懷孕時，是由肝臟在運轉供應營養與排泄。
▲深浦中醫診所院長李深浦
養肝對於母嬰皆有好處，李深浦在媳婦懷孕時就特別注意她們的肝臟健康，寶寶出生時腦部發育佳，念書不易昏沉，學業成績也好。大孫女和二孫女大學還沒畢業，就被Microsoft和Google挖角，現在年薪上看將近新台幣1,000萬元。還有外孫長到194公分高，人高馬大、頭好壯壯。
調養肝火、包容心放寬 鶼鰈不吵架心理影響生理，童年可能影響終其一生。孩子從小就開始養肝，對未來影響深遠。中醫師李深浦育有3男2女，孫輩更多達11人。他分享，調養肝火、包容心放寬，有助於讓孩子品學兼優、心理健康。
長輩養肝也有助於延年益壽、筋骨靈活，達到家庭和樂、無憂人生。李深浦表示自己長年重視保養肝臟，身心健康，現在83歲還能滑雪、打球，手腳與關節都很靈活，而且與太太從來沒有吵過架，關鍵就在於互相寬容。人不僅要活得久，還要活得健康，否則只有一個人獨活沒有意思，想要擁有好的健康與家庭關係，肝臟是很重要的關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59911
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw