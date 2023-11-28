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調養肝火放寬心　孕期中醫養肝，寶寶學業就業一把罩

▲調養肝火放寬心　孕期中醫養肝，寶寶學業就業一把罩
▲調養肝火放寬心　孕期中醫養肝，寶寶學業就業一把罩

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬、潘昱僑報導】肝主疏泄，不僅有儲藏血液和調節血量的功能，也與情緒相關。深浦中醫診所院長李深浦分享，自己的孫子打從娘胎就跟著媽媽吃養肝保健食品，出生時腦部發育好、學齡期念書成績佳，大孫女和二孫女甚至還沒大學畢業，就被Microsoft和Google挖角，現在年薪上看將近新台幣1,000萬元。

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肝在志為怒　中醫理論養肝調理情緒

《黃帝內經》說「肝在志為怒」，健康失衡容易情緒不穩，憤怒又傷肝。腎虧症候群會讓人記憶減退，肝火大會讓人沒有耐性、情緒易怒。因此，肝是否健康，也會影響人的情緒。

媽媽孕期養肝　寶寶學業就業一把罩

李深浦引述國外研究團隊發現，人在懷孕時吃到很微量的農藥殘留，會有過動兒和無法專心讀書的情況，這是因為在母體懷孕時，是由肝臟在運轉供應營養與排泄。

▲深浦中醫診所院長李深浦

養肝對於母嬰皆有好處，李深浦在媳婦懷孕時就特別注意她們的肝臟健康，寶寶出生時腦部發育佳，念書不易昏沉，學業成績也好。大孫女和二孫女大學還沒畢業，就被Microsoft和Google挖角，現在年薪上看將近新台幣1,000萬元。還有外孫長到194公分高，人高馬大、頭好壯壯。

調養肝火、包容心放寬　鶼鰈不吵架

心理影響生理，童年可能影響終其一生。孩子從小就開始養肝，對未來影響深遠。中醫師李深浦育有3男2女，孫輩更多達11人。他分享，調養肝火、包容心放寬，有助於讓孩子品學兼優、心理健康。

長輩養肝也有助於延年益壽、筋骨靈活，達到家庭和樂、無憂人生。李深浦表示自己長年重視保養肝臟，身心健康，現在83歲還能滑雪、打球，手腳與關節都很靈活，而且與太太從來沒有吵過架，關鍵就在於互相寬容。人不僅要活得久，還要活得健康，否則只有一個人獨活沒有意思，想要擁有好的健康與家庭關係，肝臟是很重要的關鍵。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59911

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