NBA／詹皇又破天勾賈霸一上古紀錄！成為聯盟總出賽時間最多球員
洛杉磯湖人今（28）日出戰費城76人隊，根據ESPN報導，「詹皇」LeBron James生涯的總出賽時間（例行賽加季後賽）已來到66298分鐘，超越「天勾」Kareem Abdul-Jabbar（賈霸），成為NBA史上出賽時間最多的球員。
記者黃建霖/綜合報導
Kareem Abdul-Jabbar曾經代表著NBA聯盟之中「最長的河」，長壽的職業生涯創下無數驚人的積累性技術。但目前看起來這些數字被James給翻新，恐怕都是早晚的事。
在前一場比賽中，LeBron James對戰老東家騎士，生涯總出手數正式超越Jabbar的28307次，獨居史上第一，將聯盟紀錄提升到28316次。
在今年的2月James也已打破了Jabbar的聯盟總得分紀錄，後者1984年正式打破張伯倫(Wilt Chamberlain)的詹皇今天開賽前，例行賽共打了54635分鐘，季後賽打了11655分鐘，總長為66290。紀錄，之後一直坐在聯盟總得分王的寶座上，直到今年。
Jabbar生涯在例行賽打了57446分鐘，在季後賽則是8842分鐘，總長為66288分鐘。