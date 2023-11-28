2024「即將爆紅目的地」排行出爐　韓國全羅北道奪榜首

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台灣旅客熱愛日本的程度持續居高不下，根據Klook 2023「海外熱門目的地Top 10」榜單，東京大阪佔據一二名，京都奈良、沖繩也擠進前十；「海外景點Top 10」也由位於東京的「澀谷SKY觀景臺」、「SKYTREE晴空塔」、「東京華納兄弟哈利波特影城」包辦前三名。
日本橫濱、宮津、宮崎等二線旅遊城市搜尋量在今年也明顯飆升，紛紛入榜「2024年即將爆紅的目的地Top 10」，代表除了東京、大阪等重點大都市，台灣旅客在日本持續越玩越深入，慢慢將焦點放在探索其他周遭地區。
此外自駕也成為旅客玩日本的主要方式，從Klook上台灣旅客租車自駕的預訂數來看，日本租車整體佔比最高，其次才是美國等地，其中沖繩、北海道和九州是最多台灣旅客自駕的地區前三名，主要自駕也以小家庭出遊最多。
從榜單中也發現，台灣旅客對於高空景觀、美食與在地文化體驗也情有獨鍾，透過Klook 2023「海外景點Top 10」統計，十名中有高達五名都是高空觀景臺，如「澀谷SKY觀景臺」、「香港太平山」、「N首爾塔門票」、「曼谷王權觀景台」等，前往朝聖的人潮依舊無法擋。
不僅如此，讓人大飽口福的「曼谷美食觀光巴士」，以及沈浸於文化洗禮中的「英國巨石陣一日遊」、「巴黎博物館通行證」，甚至是結合喜劇及打擊樂的烹飪表演「韓國首爾亂打秀」等，都在海外體驗行程商品排行榜上有名，看出台灣旅客十足熱愛美食與文化相關體驗。
從海外景點和體驗行程Top 10也能發現，台灣旅客傾向在市區裡買景點門票、走出郊區則搭配一日遊，包含交通接送讓遊玩更有效率，像是「富士山經典路線一日遊」、「北海道旭山動物園一日遊」等，不用事前做功課也能輕鬆抵達目的地。
上榜2023「海外熱門目的地Top 10」都是疫情前的旅遊熱區，在跨境旅遊大復甦的今年，台灣旅客仍持續重複造訪這些經典城市，除了回顧過去熟悉的景點外，旅客也積極在熟悉的地區裡尋找更多不同的新玩法，如「曼谷美食觀光巴士」、「香港張保仔號體驗之旅」、「清邁大象生態公園之旅」及今年4月剛開幕的「東京華納兄弟哈利波特影城」皆首次入圍2023年度Top 10。
值得一提的是，隨著亞洲航線的復甦，相較國境剛開放時優先選擇造訪經典城市，如韓國首爾、日本東京大阪、泰國曼谷等，下半年大家開始在周遭國家探索其他小眾目的地，例如韓國的全羅北道，年底的搜尋量較今年初大漲10倍以上，除了具有知名賞櫻賞楓景點、歷史與文化景觀豐富，也是眾多知名韓劇取景地，而因鋼彈而話題十足的日本橫濱、富有天然溫泉的日本宮崎、海島度假勝地越南富國島、與馬來西亞沙巴也紛紛入榜「Klook台灣2024即將爆紅目的地Top 10」 ，預計明年將持續受到台灣旅客青睞。