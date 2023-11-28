不停讓行人成駕駛人「行車地獄」！職業駕駛號召　擬在選舉日罷工

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對此，不少客、貨運職業駕駛不滿違規記點制度，近期多次到交通部陳抗，交通部長王國材表示，已跟地方政府協調，要在今年底前完成路段紅線10％改劃設黃線臨停區，未完成前暫緩違停記點措施。日前更有一名台南計程車駕駛，因8月時在路口等了站在路旁的女行人11秒，發現對方沒有要過還往後退，便起步通過，沒想到卻當場遭警察開單未禮讓行人。
全國汽車駕駛人權益聯盟憤而表示，交通部頒布的新制法規，造成所有駕駛人，無法正常工作，甚至有些駕駛，因為大量民眾頻繁檢舉，出現神經性緊張，或出現憂鬱症狀、情緒不穩定，進而造成全國社會造成對立不和諧的狀況「駕駛人的『行車地獄』已經嚴重影響到駕駛人的生計。」
全國汽車駕駛人權益聯盟指出，憲法是保障人民，最基本的生存權，保障人民免於恐懼的自由。如今，因為這新制法規，讓人民對政府沒信心，因為政府的怠惰失職，沒有做好道路標誌標線及號誌，該有的規劃設計，就匆促的推出這交通惡法，造成人民的恐慌憤怒，不滿政府沒有做好應有的配套措施。在司機團體提出了基本改善的訴求，才得已暫緩實施記點的調整。檢舉的問題，嚴重影響了人民生活的不便利。
全國汽車駕駛人權益聯盟號召職業駕駛，於12月中至民進黨部抗議，並在響應投票日，擬在明年選舉日1月13日當日罷工，盼能呼籲執政的政府官員，重視這檢舉的制度，同時必須予以修正重審。