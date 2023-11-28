藍白合破局遭轟最大戰犯！柯文哲內幕全講了　揭國民黨搞錯目的

不停讓行人成駕駛人「行車地獄」！職業駕駛號召　擬在選舉日罷工

▲台南一名計程車司機禮讓行人13秒後，見行人沒有要過馬路於是起步離開，隨後竟被員警攔下開單。（圖／爆怨公社）
▲台南一名計程車司機禮讓行人13秒後，見行人沒有要過馬路於是起步離開，隨後竟被員警攔下開單。（圖／爆怨公社）

記者林莞茜／綜合報導

為改善行人地獄臭名，交通部道路新制「汽機車不禮讓行讓最高可罰6000元」在今（2023）年6月30日上路，不過今日有名計程車司機，不滿已在路口等待行人通過13秒了，發現行人沒有要過還往後退，遂起步通過，沒想到卻遭警察開單未禮讓行人，引起司機團體群起抗議，全國汽車駕駛人權益聯盟揚言，響應投票日，全國職業駕駛將在明年1月13日選舉日罷工。

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部日前完成修法，並訂於6月30日起實施，駕駛汽機車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並記點3點、且須參加道安講習3小時；導致受傷或死亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰；致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡，吊銷駕駛執照，亦須參加道安講習3小時。

對此，不少客、貨運職業駕駛不滿違規記點制度，近期多次到交通部陳抗，交通部長王國材表示，已跟地方政府協調，要在今年底前完成路段紅線10％改劃設黃線臨停區，未完成前暫緩違停記點措施。日前更有一名台南計程車駕駛，因8月時在路口等了站在路旁的女行人11秒，發現對方沒有要過還往後退，便起步通過，沒想到卻當場遭警察開單未禮讓行人。

全國汽車駕駛人權益聯盟憤而表示，交通部頒布的新制法規，造成所有駕駛人，無法正常工作，甚至有些駕駛，因為大量民眾頻繁檢舉，出現神經性緊張，或出現憂鬱症狀、情緒不穩定，進而造成全國社會造成對立不和諧的狀況「駕駛人的『行車地獄』已經嚴重影響到駕駛人的生計。」

全國汽車駕駛人權益聯盟指出，憲法是保障人民，最基本的生存權，保障人民免於恐懼的自由。如今，因為這新制法規，讓人民對政府沒信心，因為政府的怠惰失職，沒有做好道路標誌標線及號誌，該有的規劃設計，就匆促的推出這交通惡法，造成人民的恐慌憤怒，不滿政府沒有做好應有的配套措施。在司機團體提出了基本改善的訴求，才得已暫緩實施記點的調整。檢舉的問題，嚴重影響了人民生活的不便利。

全國汽車駕駛人權益聯盟號召職業駕駛，於12月中至民進黨部抗議，並在響應投票日，擬在明年選舉日1月13日當日罷工，盼能呼籲執政的政府官員，重視這檢舉的制度，同時必須予以修正重審。


行人站斑馬線13秒！他放心開走仍噴6000　「警方回應」用路人傻眼

新北保時捷「馬路撞行人」！7旬婦當場倒地　送醫治療

見運將抽菸上前制止爆衝突！板橋行人遭毆倒地　下秒被休旅車輾死

行人地獄！花蓮遊覽車左轉撞行人　92歲老翁送醫搶救不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞