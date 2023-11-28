誤以為遭通緝！高雄前科男拒檢逃逸撞警車 警圍捕破窗壓制逮人
（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄一名謝姓男子今晨因誤以為遭通緝，被盤查時拒檢駕車逃逸，途中還衝撞警車，謝男逃到燕巢產業道路才被攔下遭破窗壓制，依公共危險等罪嫌送辦，並因15項交通違規遭告發。
高雄市政府警察局鼓山分局今天凌晨1時45分在高市博愛路與明華路口發現一輛藍色自小客車行駛未開啟大燈，巡邏警組上前盤查時這輛車卻拒檢逃逸，警方立即尾隨逃逸自小客車並通報攔截圍捕，期間自小客車還在海功東路與翠華路口衝撞警車，造成警車右側車身受損。
鼓山警分局指出，逃逸自小客車最終駛入燕巢區一處產業道路死巷被警方攔停，員警立即上前破窗壓制駕駛謝男（55歲）及乘客李姓男子（60歲），在破窗壓制過程中鼓山警分局快打警網警備隊副隊長洪任宏手掌遭玻璃割傷，謝男因掙扎造成頭部撕裂傷，雙方於救護人員到場包紮後皆無大礙。
謝男落網後供稱，因有前科誤以為遭通緝而見警心虛，才拒檢逃逸並衝撞警車。警詢後，依公共危險及妨害公務等罪嫌送辦。另謝男未依規定使用燈光、拒檢逃逸、逆向行駛、闖紅燈及危險駕駛等15項違規，警方也將掣單告發，總計最高可處罰新台幣9萬4800元。（編輯：戴光育）1121128