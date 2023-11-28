MLB／大谷翔平確定離開天使？美記提前走漏風聲：感謝你帶來回憶
從洛杉磯天使隊投入自由市場的日籍球星大谷翔平，已開始與大聯盟各隊進行交涉。大谷正在尋求一支能打進季後賽的球隊，因此離開天使隊的可能性很高。美媒《Halo Hangout》記者Zachary Rotman已經發文對大谷表示感謝，似乎暗示著大谷確定離開。
記者路皓惟/綜合報導
天使在2023年賽季以73勝89敗、美聯西區第4名成績作收，未能進入季後賽，又一次讓天使球迷失望。儘管天使隊在交易截止期間積極補強，以證明自己是一支能贏球的隊伍，但隨著球季進入尾聲，天使意識到季後賽希望渺茫，甚至一口氣將6名戰力放入讓渡名單。
即使在天使戰績低迷的情況下，大谷翔平仍打出了前所未有的表現，直到9月因右肘韌帶撕裂傷提前關機，連續2年繳出雙位數勝投和全壘打，並在休賽季以全票贏得美聯MVP的榮譽，生涯兩度全票獲選，寫下史上第一人紀錄。
外界普遍不看好大谷重返天使，記者Zachary Rotman表示：「感謝大谷所帶來的回憶，謝謝你在過去6年給天使球迷一個進場看球的理由，很遺憾球隊未能為你帶來勝利，但你應該有機會做到這一點。」這番話似乎也提前洩露消息，認為大谷即將離開天使隊。