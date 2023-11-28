教育部施政民粹！全教產盼打造0恐懼教育環境、解決教師超時工作

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全教產建議教育部應讓總務處主任組長採專職化，教師不再需要兼任總務處職務，將教師還給孩子；學校教師兼任總務處主任組長負擔工程技術、行政、管理及相關工程法律的業務，已超出本身專業所及，承擔法律風險及龐大業務量，稍有不慎，恐涉牢獄之災，建議各縣市教育局處成立「工程科」，讓教育人員與工程專業人員回歸專才。
全教產說，許多初入職場、剛介聘到新學校的新進教師被迫接行政，甚至對自己任教學校十分陌生的代課老師，也被強迫接行政，更離譜的，竟然還有兼任「許多地方政府一再強調必須『甄選、儲訓』取得資格」處室主任職務的情形發生，結果造成兼行政教師，對自己的教學工作自顧不暇，更遑論勝任校內溝通橋樑和教學之後盾。教育部應深入理解、探究行政大逃亡的原因，透過政策建立誘因，吸引學校教師勇於任事，讓學校師生獲得優質的行政後盾。
在打造0恐懼的教育環境部分，全教產建議，制定出能有效解決校園暴力的法規，讓師生皆能擁有免於恐懼的教育環境；解決教師被家長濫訴的問題，讓教師能專心教學。
全教產指出，校園投訴案的確有釐清責任的需求，但是，教育部對於調查員的培訓、調查素質的提升，以及調查倫理的要求均必須同步進行，且要能有效將不適任調查員淘汰，才能確實保護好教師，並讓不適任教師改善教學或離開職場，建議強化各類人才庫調查員的專業知能，制定有效淘汰不適任調查員的制度；目前校園中不少紛擾，皆來自不適任校長，若教育部遲遲不訂出不適任校長的標準及樣態，不適任校長所造成的教育亂象將難以解決，包括行政大逃亡亦肇因於不適任校長的存在。
全教產盼提升教師待遇，以補償教師長期超時工作暨日益升高的職場風險。全教產提到，自從通訊軟體越來越發達，有越來越多教師下班後還「被迫」繼續工作、與家長溝通，難以安心休息，並為隔天的教學工作養精蓄銳，此外，恐龍家長濫訴、校園暴力日益惡化、教師隨時可能面對飯碗不保之威脅，再加上退休保障不再，也造成人才不願意進入教育職場。
為了吸引人才進入教育職場，讓孩子擁有更優質的教育，全教產認為，教育部應思考如何提升教師待遇，教師所面對的職場風險得到相對應的補償，讓教師一職成為能吸引人才的職業，才能造福孩子，為社會建構有希望的未來。
全教產理事長林碩杰說，在教育部「務虛+民粹」的教育政策下，看到的是學生的學力不斷下滑，啃老族、繭居族、躺平族人數卻不斷上升，在在顯示，我國的教育政策體質需要儘速調整，制訂出更有前瞻性、有效性的方案。呼籲教育部，為了莘莘學子之前途、社會及國家的未來，請以務實且專業的態度制訂暨執行政策，方能有助孩子培養因應全球快速脈動的能力，提升國家整體競爭力。