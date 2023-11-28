「卷」學歷不如「上岸」？中國考研人數下滑　網熱議：少走彎路

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《澎湃新聞》報導指出，中國碩士研究生報考人數自2015年以來持續成長，2020年、2021年和2022年，報名人數分別達到341萬、377萬和457萬人，2023年又升至474萬人。這意味著中國考研人數在連漲8年後，出現首次下降。
隨著考研熱潮退燒，有中國網友在社群平台X（前為推特）上評論表示，「（考研人數下降）說實話不是一件壞事。過度神話學歷，是把精力和時間浪費在性價比極低的事情上」，還有網友稱「讀研也不好找工作，最後去考公，屬實是少走彎路。」
一名網友近一步分析指出，「碩士就讀，一方面基於加大學歷投入來對抗經濟下行的學歷貶值，一方面是希望通過提升學歷同時度過下行期。而當學歷貶值過於嚴重，不足以覆蓋考研成本投入或對未來預期繼續下調時，則考研人數下降。」
考研名師張雪峰去年就曾在微博上發文預測，今年考研人數可能會下降，當時也掀起大批網友激烈討論。
蘇州中學原教師潘露接受《自由亞洲電台》採訪時指出，隨著外資加速撤離，中國經濟持續下滑，社會機遇進一步被壓縮。而考研人數下降，昭示著中國年輕人在人生規劃上做出追求安穩的選擇。「在學術研究方面，現在年輕人普遍認為沒有出路，這個考慮的首先是未來收益問題。考研人數下滑證明了現在年輕人沒有辦法去搞科研、搞創新，或者做學術研究，沒有這個空間了。」
報導指出，與此同時，考公務員「上岸」成為近年來中國年輕人的熱門且「僅有」的出路。11月26日，中國中央及其直屬機構2024年度考試錄用公務員公共科目筆試正式開始。據中國國家工務局發布的消息顯示，本次國考報名人數首次突破300萬人，而國考計畫招錄規模為3.96萬人，平均77人競爭一個職位。澎湃新聞統計指出，最熱門職位報錄比高達3572：1。
中國原高校教師蘇大鵬博士向《自由亞洲電台》表示，隨著中國民營經濟和科技行業等能夠吸收大批畢業生就業的領域進一步萎縮，只有公務員可以為年輕人提供更穩定的保障和更好的福利待遇。
蘇大鵬表示，考公更加熱門而且考研人數下降，「我感覺反映了一個現象：原本大家透過（考研）延遲畢業給自己一個幻想，現在中國的形勢讓年輕人的這種幻想都沒有了，說明大家對未來的預期極其悲觀。」
潘露也認為，在當前形勢下，中國年輕人已經意識到努力也不會有出路，不得已去追捧忽視自由競爭和科技創新的官本位體制。長此以往，經濟將失去創新動力，中國的社會矛盾也會進一步加劇。